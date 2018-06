Einladung zur Pressekonferenz anlässlich der Ausstellungen NILBAR GÜREŞ // KATHARINA GRUZEI im LENTOS

Das LENTOS Kunstmuseum Linz lädt zur Pressekonferenz anlässlich der Ausstellungseröffnungen "Nilbar Güreş" und "Katharina Gruzei".

Linz (OTS) - Die Kunst von Nilbar Güreş fasziniert durch einen einzigartigen poetischen und humorvollen Erfindungsreichtum, der immer auch seine kritisch-politische Unterseite hat. Die von Silvia Eiblmayr kuratierte Retrospektive im LENTOS umfasst rund 40 Arbeiten von 2006 bis heute, darunter vier für die Ausstellung neu entstandene Produktionen.

Die Auseinandersetzung mit Arbeit ist ein zentrales Thema der Künstlerin Katharina Gruzei. In der Serie Bodies of Work befasst sie sich mit der Linzer Schiffswerft (ÖSWAG). Gruzei begleitete mit ihrer Kamera den Bau eines großen Fährschiffs in der letzten österreichischen Donauwerft, die noch Stahlschiffe fertigt.

Im Rahmen der der Pressekonferenz und der Ausstellungseröffnungen werden auch folgende Projekte vorgestellt: RAUM LENTOS | Volkmar Klien und BAYWATCH – episode 1: Be Water My Friend.

Pressekonferenz zu den Ausstellungen NILBAR GÜREŞ & KATHARINA GRUZEI

GesprächspartnerInnen:

Doris Lang-Mayerhofer, Stadträtin für Kultur, Tourismus und Kreativwirtschaft

Hemma Schmutz, LENTOS Direktorin

Silvia Eiblmayr, Kuratorin der Ausstellung Nilbar Güreş

Brigitte Reutner, Kuratorin der Ausstellung Katharina Gruzei

Magnus Hofmüller, Kurator RAUM LENTOS

Katharina Gruzei, Künstlerin

Volkmar Klien, Künstler

Ton Matton, Kunstuniversität Linz

Datum: 14.06.2018, 10:00 - 11:30 Uhr

Ort: Lentos Kunstmuseum

Ernst Koref-Promenade 1, 4020 Linz, Österreich

Eröffnung der Ausstellungen NILBAR GÜREŞ & KATHARINA GRUZEI

Datum: 14.06.2018, 19:00 - 21:00 Uhr

Ort: Lentos Kunstmuseum

Ernst Koref-Promenade 1, 4020 Linz, Österreich

Rückfragen & Kontakt:

Clarissa Ujvari

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit



MUSEEN DER STADT LINZ GmbH

LENTOS Kunstmuseum / NORDICO Stadtmuseum / VALIE EXPORT Center Linz

Ernst-Koref-Promenade 1, 4020 Linz



T: +43 (0)732 7070-3603

clarissa.ujvari @ lentos.at