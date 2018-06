Appell der Wirtschaft an Energie(effizienz)ministerrat: Besser planbare Ziele als unklare Rahmenbedingungen!

Wien (OTS) - Heute wird der Energieministerrat über seine Position für die Überarbeitung der Energieeffizienzrichtlinie abstimmen. „Das Ziel für die Steigerung der Energieeffizienz ist eine wesentliche Weichenstellung für die Frage, ob Europa seine Paris-Ziele erreichen wird oder nicht“, ist DECA-Obmann Robert Pichler überzeugt.

Die Energieeffizienzdirektive wird außerdem die Rahmenbedingungen für die europäische Wirtschaft – Industrie, produzierendes Gewerbe, Dienstleistungssektor – bezüglich Energieeffizienz in den nächsten Jahren maßgeblich mitbestimmen. Dies betrifft zum einen die Anbieter von Dienstleistungen in diesem Bereich und deren Zulieferer von z.B. technischen Komponenten. Zum anderen betrifft es massiv die Wirtschaft generell als Energieverbraucher. Beide Seiten würden von klaren Vorgaben und Zielen enorm profitieren. Für den Obmann der DECA ist klar: „Unverbindliche Ziele bzw. der Verzicht auf nationale Ziele verhindern eine nachhaltige Marktentwicklung in diesem Bereich und schwächen damit die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Wirtschaft quer durch alle Branchen“.

Einen proaktiven Zugang erwartet sich auch Vize-Obmann Werner Kerschbaumer: „Die EU-EnergieministerInnen erkennen hoffentlich, dass die Notwendigkeit hier gleichzeitig eine Riesenchance ist und entscheiden heute dementsprechend im Sinne der europäischen Wirtschaft.“

DECA – Dienstleister Energieeffizienz und Contracting Austria ist der Zusammenschluss österreichischer Anbieter von Energieeffizienzdienstleistungen. Ziel ist es, die Rahmenbedingungen für Energieeffizienz zu verbessern, Kunden über Dienstleistungsangebote zu informieren und zur Qualitätssicherung am österreichischen Markt beizutragen.

