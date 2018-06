BELVEDERE: Kino im Kammergarten im Spirit of 68

Open Air Kino von 1. bis 22. August 2018 im Kammergarten des Unteren Belvedere

Wien (OTS) - Flower Power im Unteren Belvedere – unter dem Motto Spirit of 68 findet vom 1. – 22.8.2018 wieder das Open Air Sommerkino im Kammergarten des Belvedere statt. Täglich ab 21.00 Uhr werden im ehemaligen Privatgarten Prinz Eugens Filme rund um die Themen Aufbruch, Revolte und gesellschaftliche Veränderung gezeigt.

Bereits zum zweiten Mal findet heuer Wiens schönstes Freiluftkino, das „Kino im Kammergarten“ vor der Belvedere Orangerie statt. Die Open Air Kinoreihe greift das Jahresmotto des Belvedere 21 auf und präsentiert zum Thema Spirit of 68 eine Filmauswahl zwischen Hippie-Utopie und Protestbewegung. Auf dem Programm stehen Filmklassiker der 1960er Jahre wie Harold and Maude, Die Reifeprüfung, Barbarella, Easy Rider oder Zabriskie Point. Aktuelle Filme wie Après Mai / Die wilde Zeit (F / 2012) oder My Summer of Love (UK / 2004) greifen den Geist der 68er Bewegung auf. Der Film Die Vaterlosen der österreichischen Filmemacherin Marie Kreutzer aus dem Jahr 2011 steht neben internationalen Kultstreifen wie Rote Sonne aus der BRD 1970, Tausendschönchen aus der CSSR 1966 oder Entdeckungen wie Tillsammans!, einer schwedisch-dänisch-italienischen Koproduktion aus 2000. Kuratiert wird die Reihe wie bereits im Vorjahr von Robert Buchschwenter und Valentina Cancelli.

Das Kinoticket ist zugleich Museumsticket. Während der Laufzeit der Kinoreihe ist das Museum durchgehend bis 21.00 Uhr geöffnet. Flower Power beweist auch die gleichzeitig laufende Ausstellung Sag’s durch die Blume. Wiener Blumenmalerei von Waldmüller bis Klimt in der Orangerie, die wie auch Klimt ist nicht das Ende. Aufbruch in Mitteleuropa mit dem Ticket bis Vorführungsbeginn zu besichtigen ist. Um 19.00 Uhr werden jeweils Führungen durch die Ausstellungen angeboten.

Und auch heuer wartet auf die Kinogäste wieder eine gemütliche After-Work-Atmosphäre mit Sommerbar und Snacks.

Filmgenuss im schönsten Open Air Kino der Stadt, ab 1. August 2018 im Unteren Belvedere!

