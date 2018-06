ÖAMTC: Erhebliche Staus im Montagfrühverkehr

Salzburg und Niederösterreich betroffen

ÖAMTC (OTS) - Seit den frühen Morgenstunden, etwa 6 Uhr, müssen Autofahrer laut Informationen des ÖAMTC umfangreiche Staus auf den Hauptverbindungen in Salzburg und Niederösterreich in Kauf nehmen.

In und rund um Salzburg kam es wegen einer Baustelle auf der West Autobahn (A1) zu erheblichen Verzögerungen. Auf der A1 zwischen Wallersee und Salzburg-Mitte Richtung Deutschland hieß es sich in Geduld zu üben. Längere Fahrtzeiten gab es auch auf den umliegenden Verbindungen in Fahrtrichtung Salzburg: B156 ab Anthering, L101 ab Elixhausen, B1 ab Henndorf bei Wallersee, B158 ab Guggenthal.

In Niederösterreich ereignete sich auf der Ost Autobahn (A4) Richtung Wien auf Höhe Bruck-Ost kurz vor sechs Uhr ein Auffahrunfall. Der Stau, mit einer Stunde Zeitverlust, reichte bis etwa Neusiedl am See zurück. Kurz nach sieben Uhr kam es auf der Süd Autobahn (A2) Höhe Traiskirchen Richtung Wien zu einem weiteren Aufprall. Kilometerlanger Kolonnenverkehr war die Folge.

Der ÖAMTC empfiehlt allen Verkehrsteilnehmern großräumig auszuweichen.

