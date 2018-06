Wien-Mariahilf: 31-Jährige randaliert und droht, Polizisten mit Aids anzustecken

Wien (OTS) - Am 08. Juni 2018 kurz vor 23:00 Uhr verständigte eine Sozialarbeiterin die Polizei, weil eine offenbar stark alkoholisierte 31-Jährige in einer Obdachlosenschlafstätte, in der gegen sie auch ein Hausverbot besteht, randalierte. Die Tatverdächtige verhielt sich sofort bei Eintreffen der Polizisten äußerst aggressiv, schrie lautstark und beschimpfte alle Anwesenden vulgär. Als eine Beamtin mit der Frau reden wollte, verpasste sie ihr einen Schlag gegen den Oberkörper, woraufhin die 31-Jährige festgenommen wurde. Der Festnahme widersetzte sie sich heftig und kratzte eine Polizistin. Auch beim Transport mit dem Arrestantenwagen randalierte die Frau. Im Arrestbereich attackierte sie erneut einen Beamten, wodurch dieser eine Bein- und eine Daumenverletzung erlitt. Die Festgenommene drohte, „alle mit Aids anzustecken“, sollte ihr jemand zu nahe kommen. Sie wurde wegen zweifachen Widerstands gegen die Staatsgewalt und schwerer Körperverletzung angezeigt. Zwei Beamte mussten sich zur Abklärung bezüglich der möglichen Übertragung einer ansteckenden Krankheit in einem Krankenhaus untersuchen lassen. Die 31-Jährige befindet sich in Haft.

Rückfragen & Kontakt:

Landespolizeidirektion Wien - Büro Öffentlichkeitsarbeit

Pressesprecher Harald SÖRÖS

+43 1 31310 72115

lpd-w-ref-pressestelle @ polizei.gv.at