SPÖ-Oxonitsch ad FPÖ-Gudenus: Zuerst jammern ohne zu handeln und dann keppeln ohne Grundlage

Gudenus kritisiert den U-Ausschuss zum KH-Nord, allerdings ohne jegliche Grundlage

Wien (OTS/SPW-K) - Wiens SPÖ-Klubvorsitzender Christian Oxonitsch kritisiert das entbehrliche Politspektakel des freiheitlichen Landesparteiobmanns Johann Gudenus die U-Kommission zum KH Nord betreffend. Die FPÖ Wien hatte monatelang Zeit, eine U-Kommission zum Krankenhaus Nord zu beantragen und einzusetzen, schwafelte auch lang genug davon, aber habe nichts zustande gebracht. „Die Krokodiltränen von FPÖ Wien-Landesparteiobmann Gudenus sind nicht mehr als billiges Politschauspiel“, so Oxonitsch. Sich jetzt über das laut Stadtverfassung notwendige Bestellungsverfahren eines unabhängigen Vorsitzenden zu beschweren sei nicht mehr als billiges und entbehrliches Krawall machen. Zudem sei das Verhalten von Gudenus auch gegenüber den nominierten KandidatInnen von der Richtervereinigung, der Wiener Rechtsanwaltskammer und von der Notariatskammer für Wien, Niederösterreich und das Burgenland respektlos. „Offensichtlich versucht die FPÖ weiterhin die U-Kommission zu torpedieren, um ihr eigenes Nichtstun in den Schatten zu stellen“, so Oxonitsch. Der SPÖ Wien sei es besonders wichtig, an die U-Kommission mit größter Sorgfalt heranzugehen, um für lückenlose Aufklärung zu sorgen. (Schluss) sh



