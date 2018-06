AVISO an die Medien: Was kommt nach der Kickerkarriere? Podiumsdiskussion am 11. Juni

Viele heimische Spitzensportler haben trotz eingeschränkter Karriere-Aussichten keinen Plan B - Expertentalk mit Fußballprofis

Wien (OTS) - Wenn die Fußball-WM mit ihrem Star-Aufgebot ab Mitte Juni in Russland einrollt, wird gerne vergessen, dass die allermeisten Spieler vom Milliardengeschäft nicht profitieren: Nur rund ein Prozent der Kicker schaffen es weltweit in die oberste Liga. Nur wenige Spieler können in Österreich generell vom Ballsport leben. Einen Plan B hat dennoch kaum ein Spitzensportler.

„Was kommt nach der Kickerkarriere?“

Darüber diskutieren im ExpertenClub des BFI Wien folgende prominente Gäste:



• Stefan Maierhofer

Stefan "The Major" Maierhofer ist aktiv beim SV Mattersburg und hat eine Traum-Kickerkarriere vorgelegt: Bayern-München, der 1. FC Köln, Rapid Wien und Red Bull Salzburg sind nur einige Erfolgsstationen. Daneben ist Maierhofer aber auch Gründer des Sport-Consulting-Unternehmens Sportscon, das Athleten während und nach ihrer Karriere berät.

• Manuel Ortlechner

Der frühere Nationalspieler feierte viele Erfolge bei der Wiener Austria. Zu seinen größten Erfolgen zählten mit Sicherheit der Gewinn der Meisterschaft 2013 und der Einzug in die Championsleague. Ortlechner ist heute Projektleiter des Bildungsprogramms Violafit und fungiert als Senior Strategic Advisor für das Start-up Playerhunter.

• Michael Wagner

Michael Wagner startete ebenfalls bei der Wiener Austria, wechselte nach einem Engagement in der deutschen Bundesliga zum Rivalen Rapid Wien. Der Edeltechniker kehrte aber wieder zur Wiener Austria zurück und führte diese bis ins UEFA-Cup-Viertelfinale. Heute ist Wagner Gesellschafter des Personalleasing-Unternehmens jobconsulting.

• Robert Parma

Der Pädagoge war selbst nie ein Fußballprofi. Als Leiter des Schulleistungssportzentrums Wien-West kennt Parma die Situation junger Spitzensportler dennoch ganz genau. Ein Plan B ist für ihn nicht nur ein Muss, sondern "Herzensangelegenheit", denn: "Vom Sport leben können nur wenige Athleten."



VertreterInnen der Medien sind herzlich eingeladen.

Podiumsdiskussion "Was kommt nach der Kickerkarriere?"

Datum: 11.06.2018, 18:30 Uhr

Ort: Labstelle Wien, (separater Eingang)

Wollzeile 1, 1010 Wien, Österreich

