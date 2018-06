Bundespräsident Alexander Van der Bellen vom Tod von Elisabeth Mayerhoffer tief betroffen

Wien (OTS) - „Elisabeth Mayerhoffer war ein ganz besonderer Mensch. Sie hat in unserem Land wesentlich dazu beigetragen, dass Menschen in Not geholfen wird. Wir verlieren mit ihr eine großartige Frau“, zeigt sich Bundespräsident Alexander Van der Bellen vom Ableben „Sissy“ Mayerhoffers tief betroffen.

„Mit ihrer Hilfsbereitschaft war und ist sie ein Vorbild für uns alle. Allein der großartige Erfolg von ‚Licht ins Dunkel‘ wäre ohne sie nicht möglich gewesen. Mein tiefes Mitgefühl gilt ihrer Familie, ihren Freunden und Bekannten“, betont Van der Bellen.

Rückfragen & Kontakt:

Österreichische Präsidentschaftskanzlei,

Presse- und Informationsdienst

(++43-1) 53422 230

pressebuero @ hofburg.at

http://www.bundespraesident.at