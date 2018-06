French Open: Finale mit Thiem live in ORF 2

Am 10. Juni ab 15.00 Uhr, „Narzissenfest im Ausseerland“ bereits um 14.00 Uhr

Wien (OTS) - Nach 23 Jahren steht wieder ein Österreicher im Finale der French Open. Und da am Sonntag, dem 10. Juni 2018, zeitgleich in ORF eins Österreich im Ernst-Happel-Stadion gegen Rekordweltmeister Brasilien spielt, geht das Finale in Paris ab 15.00 Uhr in ORF 2 über die Bühne. Das „Narzissenfest im Ausseerland“ beginnt an diesem Tag bereits um 14.00 Uhr. Alle weiteren geplanten Sendungen verschieben sich entsprechend der Dauer des Spiels.

Sollte das French-Open-Finale länger als bis 18.20 Uhr dauern, dann geht es mit Live-Tennis und Dominic Thiem ab diesem Zeitpunkt in ORF eins weiter.

