Rotes Kreuz: Abschied von großer Fürsprecherin der Menschlichkeit

Das Rote Kreuz trauert um Sissy Mayerhoffer, die in der Nacht auf heute verstorben ist.

Wien (OTS) - „Mit Sissy Mayerhoffer verlieren wir eine engagierte Fürsprecherin der Menschlichkeit, die uns allen schmerzlich fehlen wird“, sagt Rotkreuz-Präsident Gerald Schöpfer. „Sie hat mit Formaten wie Nachbar in Not als Leiterin des Humanitarian Broadcasting im ORF Herausragendes geleistet und wird uns und all den Menschen, denen wir durch ihre Unterstützung helfen konnten, immer in Erinnerung bleiben. Auch als Rotkreuz-Ambassadorin wurde sie nie müde, selbst nach der Arbeitszeit noch für andere da zu sein. Danke Sissy.“

In Zeiten großer Aufregung um Zuwanderung hat die Kampagne „Helfen. Wie. Wir“ vor zwei Jahren dazu beigetragen, zusätzliche Deutschkurse für Flüchtlinge zu finanzieren. Alleine in den vergangenen acht Jahren hat Mayerhoffer acht große ,Nachbar in Not‘-Aktionen wie ,Erdbeben in Haiti‘, ,Flutkatastrophe Pakistan‘, ,Hunger in Ostafrika‘, ,Erdbeben Nepal‘, ,Hungersnot Afrika‘ und ,Flüchtlingshilfe Syrien‘ im ORF verantwortet und sich für deren breite, redaktionelle Wahrnehmung und Umsetzung engagiert. Mit ihrer Arbeit hat sie nicht nur geholfen, den Menschen in diesem Land wichtige soziale Themen näher zu bringen, sondern auch die Arbeit von Freiwilligen aufzuwerten.

