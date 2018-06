FPÖ-Darmann: Kindergarten im Klinikum Klagenfurt darf nicht zum parteipolitischem Spielball der SPÖ werden!

LH Peter Kaiser muss Pläne zur Auslagerung stoppen – Erfolgreiche Arbeit mit Kindern darf nicht durch Budget-Tricksereien untergraben werden

Klagenfurt (OTS) - „Jeder größere Krankenhausbetreiber in Europa weiß, dass eine gute Kinderbetreuung ein wesentliches Kriterium ist, um im Wettbewerb um qualifizierte Ärzte und Pflegekräfte bestehen zu können. Umso unverständlicher ist es daher, dass die SPÖ die gesamte bewährte Kinderbetreuungseinrichtung im Klinikum Klagenfurt zu einem Objekt von Spekulationen macht“, kritisiert heute der Kärntner FPÖ-Chef Klubobmann Mag. Gernot Darmann.

Er nimmt Bezug auf konkrete Überlegungen seitens der SPÖ, den Kindergarten auszulagern und einem privaten Betreiber zu überantworten. Im Gespräch sei die Diakonie. „Das sorgt natürlich für große Verunsicherung bei dem langjährigen erfolgreichen Mitarbeiterteam, zumal dieses nur weiß, dass es entsprechende Pläne und Gespräche gibt, aber jede nähere Information verweigert wird“, erklärt Darmann. Es sei skandalös, wie die SPÖ durch Verhandlungen hinter verschlossenen Türen Ungewissheit bei den betroffenen Mitarbeitern und Eltern auslöst.

Für Darmann kann das nur ein parteipolitisch motivierter fauler Deal sein. „Mit einem privaten Betreiber kann es nur teurer werden, weil dieser einen finanziellen Nutzen anstreben wird. Oder aber es wird bei der Qualität und beim Angebot für die Kinder der sechs Krabbelgruppen, der vier Kindergarten- und der vier Hortgruppen gespart oder die betroffenen Eltern müssen viel mehr zahlen!“

Der Kärntner FPÖ-Chef fordert LH Peter Kaiser als zuständigen Referenten in der Landesregierung auf, diese Pläne zu stoppen. „Gute Kinderbetreuung muss weiterhin ein Markenzeichen des größten Kärntner Krankenhauses bleiben. Die Kosten für den Kindergarten im Klinikum müssen in jedem Fall aufgebracht werden. Wir brauchen keine Budget-Trickserei, indem man vielleicht die Bilanz der Kabeg entlastet, aber das Land dafür von der linken in die rechte Hosentasche greift,“ erklärt Darmann.

Er wirft Landeshauptmann Kaiser vor, dass er seine großspurige Ankündigung vor der Landtagswahl, Kärnten zur kinderfreundlichsten Region Europas machen zu wollen, Lügen straft. „Bei erstbester Gelegenheit setzt er eine langjährige ausgezeichnete Betreuung aus nicht nachvollziehbaren Überlegungen aufs Spiel. Die FPÖ unterstützt jedenfalls all jene, welche sich gegen die SPÖ-Machtspiele mit dem Betriebskindergarten wehren und für den Erhalt in der bewährten Form eintreten“, betont der FPÖ-Parteichef.

