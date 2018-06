Landstraße: Vortrag und Führung mit Edgard Haider

Wien (OTS/RK) - Das Bezirksmuseum Landstraße (3., Sechskrügelgasse 11) zeigt noch bis Mittwoch, 27. Juni, eine Sonder-Ausstellung zum Jubiläum „125 Jahre Streichergasse“. Zu sehen sind Bilder, Texte und Objekte. Diese Doku gibt Auskunft über bauliche und gesellschaftliche Entwicklungen in der Streichergasse. Mit Vorträgen und Führungen wird die Schau abgerundet. Der nächste Termin: Am Mittwoch, 13. Juni, spricht der ehrenamtlich tätige Bezirkshistoriker Edgard Haider im Museum zu den interessanten Themen „Mittelstand in der Streichergasse“ und „Großbürgertum im Arenbergviertel“. Beginn: 18.00 Uhr. Nach dem Vortrag steht ein informativer Rundgang auf dem Programm. Gerne beantwortet der Referent individuelle Fragen des Publikums. Die Teilnahme am Vortrag sowie an der Führung ist kostenlos. Spenden für das Museum werden erbeten. Beantwortung von Fragen: Telefon 4000/03 127.

Das Museum in der Sechskrügelgasse 11 ist am Mittwoch (16.00 bis 18.00 Uhr) und am Sonntag (10.00 bis 12.00 Uhr) geöffnet. Immer ist der Eintritt gratis. An Feiertagen, an schulfreien Tagen und im Juli/August bleiben die Räumlichkeiten gesperrt. Nähere Informationen über die Dauer-Ausstellung zur Geschichte des 3. Bezirks sowie über die aktuelle Sonder-Ausstellung „125 Jahre Streichergasse“ und über Begleitveranstaltungen erhalten Interessierte vom ehrenamtlich aktiven Museumsteam per E-Mail: bm1030 @ bezirksmuseum.at.

