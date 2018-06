SCHLAGERKÖNIGIN ANDREA BERG 17. August 2019 - Erstes Stadionkonzert in Schaffhausen MEGA-OPEN-AIR

Am 17. August 2019 gastiert die SCHLAGERKÖNIGIN Andrea BERG mit Ihrem einzigen Schweiz-Konzert im STADION SCHAFFHAUSEN.

Graz (OTS) - Die zahllosen Fans dürfen sich schon jetzt auf spektakuläre Pyrotechnik, phänomenale Lichteffekte, eine bombastisch anmutende digitale Kulisse und Andrea BERGS fulminante Bühnenshow mit vielen Überraschungsmomenten freuen.

Dieses sensationelle Sommer Open Air Event im Stadion SCHAFFHAUSEN verspricht jede Menge Spannung und natürlich musikalischen Hochgenuss mit neuen Songs, aber selbstverständlich auch mit Klassikern wie Du hast mich tausendmal belogen, oder Die Gefühle haben Schweigepflicht. Einem ganz besonderen Konzerterlebnis steht auf jeden Fall nichts mehr im Wege und Deutschlands erfolgreichste Sängerin sollte man live auf keinen Fall verpassen.

Andrea Berg steht seit 1992 für Liebe, Leidenschaft und große Gefühle. Sie hat Millionen Herzen verzaubert, zahlreiche Rekorde gebrochen, unzählige Menschen begeistert und über 13 Millionen Tonträger verkauft. Wie niemand zuvor, hat Andrea Berg Spuren in der deutschen Musiklandschaft hinterlassen. Sie ist ein Stück Pop-Kultur. Seit 2003 landete fast jedes ihrer 16 Alben auf Platz 1 der deutschen Charts.

Unter anderem erreichte Andrea BERGS Album Seelenleben (2016) bereits nach 48 Stunden Goldstatus in Deutschland, Österreich und der Schweiz! Ihr Album Best of hat sich mit 349 Wochen am längsten in der bisher 40-jährigen Geschichte der Deutschen Musik-Charts gehalten und wurde zum erfolgreichsten deutschen Album des Jahrzehntes. Andrea BERG wurde in Ihrer unglaublichen Karriere 8 Mal mit dem ECHO ausgezeichnet und 4 Mal mit der Krone der Volksmusik. 2013 erhielt Sie den BAMBI in der Kategorie Sonderpreis der Jury verliehen.

Um live dabei sein zu können, sichert Euch schnell eure Tickets für die von Euch gewünschte Kategorie in allen Raiffeisenbanken und auf www.ticketcorner.ch.

Weitere Informationen findet ihr unter fb/leutgebentertainmentgroup

Video unter: https://youtu.be/DDdhj0Ro0bg

Tickets zu dieser Veranstaltung Jetzt bestellen

Rückfragen & Kontakt:

Global Event & Entertainment GmbH

Tel.: +43 3135 53577 - 3635

Mail: promotion @ schwarzlsee.at