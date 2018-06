CIVIS Medienpreis 2018 - 12 Programme in Berlin ausgezeichnet

Berlin (ots) - Europas bedeutendster Medienpreis für Integration wurde in einer festlichen TV-Gala im Auswärtigen Amt am Donnerstagabend in Berlin verliehen. Zwölf Programme im Bereich Film, Fernsehen, Radio und Internet sind mit dem Europäischen CIVIS Medienpreis ausgezeichnet worden. Eine lobende Erwähnung für den Podcast ALYOM ging an die Axel Springer Akademie Berlin. Am Wettbewerb beteiligten sich insgesamt 847 Programme aus 21 EU-Staaten und der Schweiz.

Die von Sandra Maischberger vor etwa 400 geladenen Gästen moderierte TV-Gala wird in der ARD/Das Erste und in mehreren europäischen Fernsehprogrammen übertragen (siehe Sendetermine). Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und der Präsident des Europäischen Parlaments Antonio Tajani sind Schirmherren des CIVIS Medienpreises 2018.

Prominente Gäste bei der CIVIS TV-Gala

Die Integrationsbeauftragte der Bundesregierung, Staatsministerin Annette Widmann-Mauz, und der Staatsminister für Europa im Auswärtigen Amt, Michael Roth, nahmen an der Preisverleihung teil - gemeinsam mit dem WDR-Intendanten und Vorsitzenden des CIVIS Kuratoriums, Tom Buhrow, rbb-Intendantin Patricia Schlesinger, NDR-Intendant Lutz Marmor, dem Intendanten der Deutschen Welle Peter Limbourg, dem Intendanten des Deutschlandradios Stefan Raue, SRG-Direktor Bakel Walden, dem DFB-Integrationsbeauftragten Cacau, DFB-Mediendirektor Ralf Köttker, Friederike Behrends (Zee.One), ebenso die Journalisten Roger de Weck, Sonia Seymour Mikich (WDR), Anja Reschke (NDR), Brigitte Handlos (ORF), Michael Loeb (WDR mediagroup), Michael Radix (CIVIS Medienstiftung) u.a.

Auszeichnungen 2018 - nach Kategorien

Europäischer CIVIS Fernsehpreis:

INFORMATION - Calais, les enfants de la jungle | von Thomas Dandois,

Stéphane Marchetti (France Télévisions / France 5)

MAGAZINE - Kroatische Hitlergrüße in Kärnten | von Cedomira Schlapper

(ORF)

UNTERHALTUNG - Three August Days | von Madli Lääne (ERR / ETV / Kopli

Kinokompanii)

Europäischer CIVIS Radiopreis - für deutschsprachige Programme:

KURZE PROGRAMME - Neue Flüchtlingsunterkunft, alte Ängste | von

Riccardo Mastrocola (hr-iNFO)

LANGE PROGRAMME - Jesidinnen als Opfer des IS | von Monika Oettli

(SRF 2 Kultur) und Neun Stockwerke neues Deutschland | von Reinhard

Schneider (WDR 5 Dok 5 / ARD-Radiofeature)

CIVIS Sonderpreis "Fußball und Integration":

TV - Heimat Fußball - Refugee 11 | von Jean Boué (WDR / DOCDAYS

Productions)

ONLINE - Refugee 11 | vertretungsberechtigt: Arne Busse

(Bundeszentrale für politische Bildung / DOCDAYS Productions)

European Young CIVIS Media Prize:

Elja - 376 A.D. | von Willi Kubica und Janosch Kosack (Filmakademie

Baden-Württemberg)

CIVIS Kinopreis - für Europäische Spielfilme im deutschen Kino: Jugend ohne Gott | von Alain Gsponer (die film GmbH / Constantin Film)

CIVIS Online Medienpreis:

WEBVIDEO - Funk - Jäger und Sammler: Neue Rechte Welle |

vertretungsberechtigt: Kyo Mali Jung (ZDF / UFA LAB)

WEBAUFTRITT - Tama Gotcha! | vertretungsberechtigt: Martin

Eggenschwyler (SRF)

