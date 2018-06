GPA-djp-BetriebsrätInnenkonferenz: Katzian kündigt Widerstand der gesamten Gewerkschaftsbewegung an

Start einer Informations- und Aufklärungsoffensive in den Betrieben

Wien (OTS) - „Die derzeitige Bundesregierung arbeitet an einem Umbau der Republik. Bestehende Errungenschaften der Arbeiterbewegung sollen abgebaut werden. Der Sozialstaat und das Sozialversicherungssystem werden rückgebaut und entdemokratisiert, die ArbeitnehmerInnenbewegung soll insgesamt massiv geschwächt werden. Auf der anderen Seite werden die Forderungen der Industriellenvereinigung und Immobilienwirtschaft vollinhaltlich übernommen und eine massive Umverteilung von den ArbeitnehmerInnen zur Großindustrie gestartet“, heißt es in der Einleitung einer mit großer Mehrheit angenommen Resolution einer österreichweiten BetriebsrätInnenkonferenz der Gewerkschaft der Privatangestellten, Druck, Journalismus, Papier (GPA-djp), die heute in Wien stattfand.

„Das ist ein Angriff auf die gesamte Gewerkschafts- und ArbeitnehmerInnenbewegung in Österreich, der eine entsprechende Antwort erhalten wird. Wir werden der Regierung sicher nicht den Gefallen tun, jetzt in unkoordinierten spontanen Aktivismus zu verfallen. Wir werden die nächsten Wochen dazu nutzen, die Beschäftigten in den Betrieben sehr konzentriert, aber auch mit der entsprechenden Leidenschaft über die Vorhaben der Regierung und ihre Auswirkungen auf die ArbeitnehmerInnen zu informieren. Parallel dazu bereiten wir gewerkschaftliche Kampfmaßnahmen vor“, betonte der GPA-djp Vorsitzende Wolfgang Katzian zum Abschluss der Konferenz.



