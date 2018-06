5.000 Jugendliche am 53. Jugendsporttag

Gewerkschaftsjugend fordert mehr Sportunterricht für BerufsschülerInnen

Wien (OTS) - "Mit dem Jugendsporttag haben Lehrlinge und junge ArbeitnehmerInnen zumindest einmal im Jahr die Möglichkeit, während ihrer Lehr- und Arbeitszeit verschiedene Sportarten auszuüben. Das ist nicht nur für sie gut, sondern nützt auch den Unternehmen, wenn ihre Beschäftigten fit und gesund sind und bleiben ", sagte Ali Dogan, Vorsitzender der Wiener Gewerkschaftsjugend beim heutigen 53. Jugendsporttag der Gewerkschaftsjugend. Auch heuer sind wieder über 5.000 Lehrlinge, SchülerInnen und interessierte Jugendliche in den 20. Wiener Bezirk zum größten Jugendsportfest Österreichs gekommen. Die Teilnahme ist für alle kostenlos. Das breitgefächerte Angebot reicht von Fußball, Volleyball, Klettern, Zumba, Tischtennis über Bungee-Run, Rodeo Reiten, Fitness und vieles mehr.

Für Lehrlinge gibt es überhaupt kein Sportangebot in der Schule, und erst recht nicht in den meisten Betrieben, wo sie mehrere Tage pro Woche verbringen", sagt Sumit Kumar, Wiener ÖGJ-Jugendsekretär. Er fordert, dass es im Berufsschulunterricht und im Berufsleben mehr sportliche Möglichkeiten geben muss: "Sportunterricht muss an allen Berufsschulen eingeführt werden. Aber auch die Arbeitgeber sind gefragt: Sie sollten ihren Lehrlingen sportliche Freizeitaktivitäten anbieten. Von gesünderen Beschäftigten profitieren langfristig auch die Unternehmen."

www.jugendsporttag.at

Rückfragen & Kontakt:

Österreichischer Gewerkschaftsbund

Mag.a Barbara Kasper

Tel.: 0664 6145221

barbara.kasper @ oegb.at

www.oegb.at

www.facebook.at/oegb.at

www.twitter.com/oegb_at