PRO-GE Gewerkschaftstag (4): Rainer Wimmer mit 97,2 Prozent als Bundesvorsitzender wiedergewählt

Oberösterreicher geht in die dritte Funktionsperiode

Wien (OTS) - Heute wählten die Delegierten des Gewerkschaftages der Produktionsgewerkschaft (PRO-GE) den neuen Vorstand. Rainer Wimmer wurde dabei mit 97,2 Prozent zum Bundesvorsitzenden gewählt.

Rainer Wimmer wurde am 10. August 1955 geboren und stammt aus Hallstatt (Oberösterreich). Der gelernte Elektriker begann seine berufliche Laufbahn bei den Österreichischen Salinen und übernahm dort auch den Betriebsratsvorsitz. Wimmer war Bürgermeister in Hallstatt und wurde zweimal in den Nationalrat gewählt. Seit der Gewerkschaftsgründung 2009 ist er Bundesvorsitzender der Gewerkschaft PRO-GE und geht nun in die dritte Funktionsperiode.

Der 3. Gewerkschaftstag steht unter dem Motto "Wir gestalten Zukunft – Weil der Mensch zählt". Als Abschluss wird am 8. Juni das künftige Arbeitsprogramm der PRO-GE beschlossen. Es enthält Schwerpunkte wie eine Offensive für kürzere Arbeitszeiten, ein umfassendes Paket zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen und zur Stärkung der Betriebsratsrechte sowie Forderungen zum Ausbau des Sozialstaates.

Die Produktionsgewerkschaft wurde 2009 als Zusammenschluss aus den Gewerkschaften Metall-Textil-Nahrung und Chemiearbeiter gegründet. Die PRO-GE vertritt mehr als 235.000 Mitglieder und verhandelt jährlich 119 Kollektivverträge für ArbeiterInnen in Industrie und Gewerbe. Etwa 8.000 BetriebsrätInnen und mehr als 800 JugendvertrauensrätInnen bilden das Rückgrat der Gewerkschaft.

Rückfragen & Kontakt:

PRO-GE Öffentlichkeitsarbeit

Mathias Beer

Tel.: 01 53 444 69035

Mobil: 0664 6145 920

E-Mail: mathias.beer @ proge.at

Web: www.proge.at