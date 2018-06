„Klingendes Österreich“ am 9. Juni in ORF 2: „An den Grenzen“ Steiermark – Ungarn – Burgenland

Sepp Forchers abwechslungsreicher musikalischer Streifzug

Wien (OTS) - Sepp Forcher ist in der 193. Folge „Klingendes Österreich“ am Samstag, dem 9. Juni 2018, um 20.15 Uhr in ORF 2 an den Grenzen – zwischen der Steiermark, Ungarn und dem Burgenland – unterwegs. Beginnend auf der Riegersburg, der einstigen Grenzwächterin, besucht er das traditionsreiche Bad Gleichenberg, schaut von Mogersdorf nach Ungarn hinüber, wo bei St. Gotthard einst eine denkwürdige Schlacht gegen die Türken stattfand, und staunt im ungarischen Ják über die Großartigkeit der in stiller Landschaft stehenden Basilika. Es folgen Besuche von Burg Lockenhaus und Schloss Deutschkreutz im Burgenland, bevor sich die Sendung dem großen Grenzgewässer, dem Neusiedler See, und der Freistadt Rust nähert. Die Brücke von Andau und Haubenwallners einzigartiges Freilichtmuseum in Mönchhof runden die musikalische und gesangliche Erkundung an den Grenzen ab.

Für musikalische Unterhaltung sorgen diesmal die Dampflgeiger, die Praßl Musi, die Spielmusik Potzmann, die Lockenhauser Tåg & Nåcht-Musi, Da Blechhauf’n, die Familie Pichler, Kolo Slavuj und die Buchgrabler. „Klingendes Österreich“ ist eine Produktion des ORF-Landesstudios Steiermark. Für Buch und Regie zeichnet Elisabeth Eisner verantwortlich.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at