JazzFest.Wien eröffnet mit Kris Kristofferson am 15. Juni

54% aller Ensembles kommen aus Österreich!

Wien (OTS) - Nach dem Grand Opening mit Kris Kristofferson in der bequemen Halle F der Wr. Stadthalle am 15. Juni tritt in der Folge im Jazzland (ab 25. Juni) beginnend mit der Vienna Big Band Unit und im BA Salon im Alten Rathaus mit dem jungen Bataclana Quintet (28.6.) und dem Baldachin Trio (29.6.) eine geballte Riege heimischer Ensembles an.

Mehr als die Hälfte aller auftretenden Gruppen (insgesamt satte 54%) sind heuer heimischer Provenienz.



Ein kurzer Aufriss:

Count Basic und 5/8erl in Ehr’n in der Wien Energie-Welt Spittelau (30.6.)

Gemeinsam mit Handsemmel Records „The Mighty Roll“ ein zentrales Projekt des JazzFest.Wien im Porgy&Bess (3.7.), ebendort ein weiteres Festival Highlight mit der JAM MUSIC LAB Band (6.7.)

Am Rathausplatz Maja Jaku (8.7.) und Roxy Stern (9.7.)



Viel Vergnügen bei den Konzerten wünscht Ihnen das gesamte JazzFest.Wien Team!



Gesamtprogramm und Karten:

www.jazzfest.wien

Ticket Center Hotline: +43-1-408 60 30

Rückfragen & Kontakt:

Jürgen Rottensteiner

Lainzerstraße 11/12

1130 Wien

+43-676-441 39 36

juergen @ rottensteiner-pr.at