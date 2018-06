Terminaviso: Welches Europa will die Jugend? EU-Parlamentspräsident Tajani und Fraktionsvorsitzende an der Uni Wien

Die Fraktionsvorsitzenden des Europäischen Parlaments stellen sich den Fragen von Studierenden am Dienstag, den 19. Juni, 17 Uhr

Wien (OTS) - Jugendarbeitslosigkeit, Migration und die Zukunft der EU – Europa steht vor vielen Herausforderungen. Eine Delegation des Europäischen Parlaments mit Parlamentspräsident Antonio Tajani an der Spitze ist am Dienstag, 19. Juni, im Audimax der Universität Wien zu Gast. Die Veranstaltung des Verbindungsbüros des Europäischen Parlaments in Österreich in Kooperation mit der Universität Wien bietet jungen EuropäerInnen eine Plattform, ganz unbürokratisch und direkt Fragen und Standpunkte einzubringen.



Junge Menschen prägen die Zukunft Österreichs – und damit auch Europas. Im Rahmen der EU-Ratspräsidentschaft Österreichs kommen der Präsident des Europäischen Parlaments, Antonio Tajani, sowie die Fraktionsvorsitzenden des Europäischen Parlaments an die Universität Wien und stellen sich den Fragen, die junge EuropäerInnen beschäftigen.

Fragen auch per Video möglich

Bei der Wahl des Themengebietes sind kaum Grenzen gesetzt. Seien es aktuelle Fragen zu Jugendarbeitslosigkeit, sozialer Ausgrenzung, Migration oder wie die Zukunft der Europäischen Union aussehen soll – es spielt auch keine Rolle, ob jemand aus Wien, Klagenfurt oder Innsbruck kommt, Anthropologie, Chemie oder Zoologie studiert: Nach einer Online-Registrierung können Studierende eine Frage auf Deutsch oder Englisch stellen. Wenn eine Teilnahme an der Veranstaltung nicht möglich ist, lässt sich diese auch per Video übermitteln. Anmeldeschluss ist Dienstag, 12. Juni.



Folgende PolitikerInnen stellen sich den Fragen:

Antonio TAJANI, Präsident des Europäischen Parlaments

Manfred WEBER, Vorsitzender der EVP (Fraktion der Europäischen Volkspartei)

Udo BULLMANN, Vorsitzender der S&D (Fraktion der Progressiven Allianz der Sozialdemokraten)

Syed KAMALL, Ko-Vorsitzender der ECR (Fraktion der Europäischen Konservativen und Reformer)

Guy VERHOFSTADT, Vorsitzender der ALDE (Fraktion der Allianz der Liberalen und Demokraten für Europa)

Gabriele ZIMMER, Vorsitzende der GUE (Konföderale Fraktion der Vereinigten Europäischen Linken/Nordische Grüne Linke)

Ska KELLER, Ko-Vorsitzende der Fraktion der Grünen / Freie Europäische Allianz

Peter LUNDGREN, Stellvertretender Vorsitzender der EFDD (Fraktion Europa der Freiheit und der direkten Demokratie)



Moderation: Claudia Unterweger (ORF)



Zeit: Dienstag, 19. Juni, 17–19 Uhr

Ort: Audimax der Universität Wien, 1010 Wien, Universitätsring 1



Weitere Informationen: http://ask2018.univie.ac.at

Welches Europa will die Jugend? EU-Parlamentspräsident Tajani und Fraktionsvorsitzende stellen sich den Fragen von Studierenden

Antonio TAJANI, Präsident des Europäischen Parlaments

Manfred WEBER, Vorsitzender der EVP (Fraktion der Europäischen Volkspartei)

Udo BULLMANN, Vorsitzender der S&D (Fraktion der Progressiven Allianz der Sozialdemokraten)

Syed KAMALL, Ko-Vorsitzender der ECR (Fraktion der Europäischen Konservativen und Reformer)

Guy VERHOFSTADT, Vorsitzender der ALDE (Fraktion der Allianz der Liberalen und Demokraten für Europa)

Gabriele ZIMMER, Vorsitzende der GUE (Konföderale Fraktion der Vereinigten Europäischen Linken/Nordische Grüne Linke)

Ska KELLER, Ko-Vorsitzende der Fraktion der Grünen / Freie Europäische Allianz

Peter LUNDGREN, Stellvertretender Vorsitzender der EFDD (Fraktion Europa der Freiheit und der direkten Demokratie)



stellen sich den Fragen des Publikums.

Datum: 19.06.2018, 17:00 - 19:00 Uhr

Ort: AudiMax

Universitätsring 1, 1010 Wien, Österreich

Url: http://ask2018.univie.ac.at

Rückfragen & Kontakt:

Informationsbüro des Europäischen Parlaments

Mag. Huberta Heinzel, Presse-Attaché

+43 1 516 17/201

huberta.heinzel @ europarl.europa.eu