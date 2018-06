Empire State Building feiert Fußball-WM 2018 mit Trikotfarben aus aller Welt

New York (ots/PRNewswire) - Das Empire State Building (ESB) hat heute verkündet, dass seine weltbekannte LED-Beleuchtung am 13. Juni 2018 in einer brandneuen dynamischen Lightshow erstrahlen wird, um das weltgrößte Sportereignis - die Fußball-Weltmeisterschaft 2018 - zu feiern. Bei Sonnenuntergang wird jedes der zweiunddreißig Teilnehmerländer, die sich im jahrelangen Auswahlverfahren qualifiziert haben, abwechselnd die New Yorker Skyline in seiner Farbe beleuchten, mit der Flagge des Landes im Mast. Gastgeberland Russland und Gruppe A machen den Anfang. Die Farben wechseln bis 2.00 Uhr Ortszeit (New York) in der folgenden Reihenfolge:



Gruppe A: Gruppe E:

Russland, Brasilien,

Uruguay, Schweiz,

Ägypten, Costa Rica,

Saudi-Arabien Serbien

Gruppe B: Gruppe F:

Portugal, Deutschland,

Spanien, Mexiko,

Iran, Marokko Schweden,

Südkorea

Gruppe C: Gruppe G:

Frankreich, Belgien,

Peru, England,

Dänemark, Tunesien,

Australien Panama

Gruppe D: Gruppe H:

Argentinien, Polen,

Kroatien, Kolumbien,

Island, Senegal,

Nigeria Japan

Die Pressemitteilung im interaktiven Multimediaformat finden Sie hier: https://www.multivu.com/players/English/8247151-empire-state-building-world-cup-2018/



"Das Empire State Building ist glücklich, mit dieser neuen Lightshow an der Vorfreude auf eines der größten Sportereignisse der Welt teilzuhaben", sagte Anthony E. Malkin, Chairman und CEO des Empire State Realty Trust. "Wir wünschen jedem Teilnehmerland viel Glück und freuen uns darauf, die New Yorker Skyline mit den Farben der Welt zu erleuchten."

Unter dem Hashtag #ESBWorldCup können die Fans Fotos und Videos der Lightshow über die sozialen Netzwerke teilen, um die große weltweite Unterstützung der Fußballfans für ihre Mannschaften zum Turnierauftakt zu zeigen.

Am 14. Juli wird der Turm in den Farben der beiden Finalteilnehmer und am 15. Juli 2018 in den Farben des Weltmeisters erleuchten. Bilder und Videos sind auf Anfrage erhältlich.





Informationen zum Empire State Building





Das Empire State Building, das sich im Besitz von Empire State Realty Trust, Inc., befindet, erhebt sich in 443 Meter Höhe (gemessen vom Fundament bis zur Antenne) über Midtown Manhattan und ist das "berühmteste Gebäude der Welt". Durch Neuinvestitionen in Energieeffizienz, Infrastruktur, öffentliche Bereiche und Einrichtungen konnte das Empire State Building erstklassige Mieter aus aller Welt gewinnen, die in einer Vielzahl verschiedener Branchen tätig sind. Die robuste Sendetechnik des Wolkenkratzers unterstützt alle großen Fernsehsender und UKW-Radiosender im Großraum New York. In einer Umfrage des American Institute of Architects wurde das Empire State Building zum Lieblingsgebäude Amerikas gekürt. Die Observatory-Aussichtsplattform des Empire State Building zählt zu den beliebtesten Sehenswürdigkeiten der Welt und gilt als die größte Touristenattraktion in der Region. Nähere Informationen zum Empire State Building finden Sie unter www.empirestatebuilding.com, www.facebook.com/empirestatebuilding, @EmpireStateBldg, www.instagram.com/empirestatebldg, www.youtube.com/esbnyc oder www.pinterest.com/empirestatebldg/.





Informationen zu Empire State Realty Trust





Empire State Realty Trust, Inc. (NYSE: ESRT), ein führender Immobilien-Investmentfonds (REIT), besitzt, verwaltet, betreibt, erwirbt und repositioniert Büro- und Gewerbeimmobilien in Manhattan und im Großraum New York, darunter auch das Empire State Building - das berühmteste Gebäude der Welt. Das Portfolio des Unternehmens mit Firmensitz in New York umfasst Büro- und Gewerbeimmobilien mit einer Gesamtmietfläche von 938.000 Quadratmetern zum 31. März 2018. Die 14 Büroimmobilien, wovon sich neun in Manhattan, drei in Fairfield County im US-Bundesstaat Connecticut und zwei weitere in Westchester County im US-Bundesstaat New York befinden, erstrecken sich über eine Mietfläche von 873.000 Quadratmetern. Hinzu kommt eine gewerbliche Mietfläche von etwa 65.000 Quadratmetern.

