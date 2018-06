SKY – CAFE.RESTAURANT.BAR: Gastronomischer Himmel für Wien und seine Gäste

Die SKY präsentiert mit Heinz Kaiser, Roman Wurzer und Alexander Fürst ein neues gastronomisches Spitzentrio

Wien (OTS) - Die prominente Lage im Herzen der Stadt in der obersten Etage des STEFFL Department Store macht die Sky seit Jahren zu einem „Must of Vienna“, das bezaubert. In den vergangenen Monaten wurden Restaurant und Bar einem sanften Relaunch unterzogen, nun sorgt ein gastronomisches Spitzentrio für frischen Wind und kulinarischen Genuss.

SKY – CAFE.RESTAURANT.BAR mit bester Aussicht

Die SKY ist wohl einzigartig in Wien: Die Lage mitten im Herzen der Stadt, ein Restaurant und eine Bar unter einem Namen und Dach – sonst eher Hotels vorbehalten – dazu die Einbindung in den STEFFL Department Store mit seinem gehobenen Markensortiment. Und der Blick von der SKY über die Dächer Wiens auf den nahen Stephansdom hin ist ohnehin einzigartig.

„Diese Gegebenheiten verlangen nach einem einzigartigen Angebot. Mit unserem neuen Gastronomieteam haben wir nun ideale Partner gefunden, mit denen wir unseren Gästen ein innovatives, zeitgemäßes Angebot machen, das überraschen und begeistern soll!“, erläutert Bernhard Zierlinger, Geschäftsführer der SKY Gastronomiebetriebe. „Wir sehen uns als Wiener Restaurant mit Wiener Weinen aus dem eigenen Weingut plus Bar, welche den internationalen Vergleich nicht zu scheuen brauchen und die gemeinsam zu Wien und den Wienern gehören wie der Steffl selbst“, so Zierlinger über die Positionierung.

Hand in Hand mit diesen Zielen konnte man prominente Namen der heimischen Gastronomie- und Barszene gewinnen, um auch mit einem entsprechenden gastronomischen Konzept durchzustarten.

Heinz Kaiser, Chef de Bar SKY – CAFE.RESTAURANT.BAR

Heinz Kaiser, der in der heimischen und internationalen Barszene bestens bekannt ist, setzte als Bartender der American Bar „Dino´s“ viele Jahre Akzente und gilt als einer der prominentesten und besten Barkeeper Österreichs. Der ausgebildete Pharmazeut, der auch für seine fantasievollen Cocktailkreationen und -namen bekannt ist, ist seit kurzem Chef de Bar SKY und sorgt bereits für neue Impulse: „Bei uns steht der Gast im Mittelpunkt. Wir bieten eine große, gut sortierte Barkarte, aufgelistet nach verschiedenen Spirituosen. Cocktails anzurichten lernt man schnell, die Kunst unserer Barkeeper ist es, Gäste bei der Spirituosenauswahl zu beraten und ihnen perfekten Service zu bieten. Und zwar den, der dem Geschmack unserer Gäste entspricht“, führt Kaiser aus. „Es kommt darauf an, eine große Auswahl zu bieten, welche die Gäste aber nicht überfordert. Ein Abend in der Bar soll schließlich ein entspanntes Erlebnis sein!“, so Kaiser,

Weitere wichtige Aspekte sind für Kaiser die Themen Originalität, Nachhaltigkeit und Regionalität: „Unser Ziel ist es, Cocktails so zu servieren, wie sie ursprünglich bei ihrer Kreation gedacht waren – da wird auch ein Klassiker wie eine Pina Colada zum erfrischenden Genusserlebnis“, verrät Kaiser. Auf die Verwendung von Produkten aus Plastik – etwa Strohhalme – wird man konsequent verzichten, dafür wird es verstärkt frische Liköre und selber angesetzte Sirupe als Zutaten geben: „Neben der fixen Barkarte erarbeiten wir gerade eine wechselnde, saisonale Karte, für die wir frische, regionale Produkte auch bei den Cocktails verwenden. So wird es immer wieder neue, überraschende Cocktailkreationen bei uns zu entdecken geben“, kündigt Kaiser an. Insgesamt habe ihn die Aufgabe und Herausforderung gereizt, die SKY BAR zu führen, weil er der Meinung ist, dass „sich Qualität langfristig durchsetzt“. Vor allem, „weil es mir sehr großen Spaß macht, bei diesem Projekt dabei zu sein. Ich liebe diesen Beruf“, unterstreicht Kaiser seine langfristig angelegten Pläne.

Roman Wurzer, Chef de Cuisine SKY – CAFE.RESTAURANT.BAR

Mit Roman Wurzer als neuem Chef de Cuisine übernimmt in der SKY ein bekanntes und erfolgreiches Gesicht der heimischen Gastronomieszene die Verantwortung: Er war Gewinner des Bewerbes „Junge Wilde“, ist mit zwei Hauben ausgezeichnet und sorgte zuletzt im Restaurant „at eight“ im Hotel „The Ring“ für kulinarische Impulse. Seit Mitte Mai ist Wurzer nun in der SKY und arbeitet im Moment noch an letzten Details für die neuen Speisekarten, die seine Handschrift tragen werden: „Die besondere Herausforderung hier ist, dass wir Gäste mit sehr unterschiedlichen Erwartungen haben: Jene, die untertags nach dem Einkaufen kurz einen Snack zu sich nehmen wollen. Weiters haben wir Businessgäste, die sich zum Lunch treffen, Kunden des Kaufhauses, die Kaffee und österreichische Mehlspeisen genießen wollen. Am Abend wollen wir uns nun stark im Fine Dining positionieren. Das passt eigentlich perfekt zu diesem Ort, dem Ausblick, dem Anspruch der Gäste und dem des Hauses“, führt Wurzer aus.

Demnach wird es untertags eine Speisekarte geben, mit Snacks und Gerichten, die sich aus österreichischen Klassikern sowie wie Speisen mit internationalem Touch zusammensetzen, etwa Spargelquiche, Hummerburger, aber natürlich auch Wiener Schnitzel, Filet vom Seesaibling oder hausgemachte Palatschinken mit selbst gefertigter Marmelade. Am Abend zeigt Roman Wurzer dann die volle Bandbreite seines Könnens: „Wir bieten eine österreichische Küche, die aus ihrer Tradition schöpft, aber neu interpretiert ist. Die Gerichte leben von moderner Leichtigkeit und Frische und natürlich stehen erstklassige Produkte, wenn möglich auch aus der Region, im Vordergrund.“ So finden sich Petersilienschaumsuppe mit geschmorter Zwiebel und Wiener Schnecke neben gebratenem Kabeljau mit geschmorten Salatherzen und Zitronen-Dashi-Sud oder Lammrücken mit Kräuter Fregular und Pistaziencreme ebenso auf der Fine Dining Karte wie eine Interpretation von Roman Wurzers Signature Dish, Kalbskopf mit Erdäpfelschalengelee und Senfeis. Die Fine Dining Karte startet ab Mo., 18. Juni 2018 in der SKY!

Alexander Fürst, Restaurantleiter Fine Dining & Sommelier SKY – CAFE.RESTAURANT.BAR

Das Thema Wein hat in der SKY traditionell eine hohe Bedeutung, da es über den Eigentümer Hans Schmid eine enge Bindung zu dessen Weingütern Mayer am Pfarrplatz und Rotes Haus gibt. Komplettiert wird das Leading Team rund um Heinz Kaiser und Roman Wurzer daher nun von Alexander Fürst, der als Sommelier seine profunde Weinkompetenz einbringen wird und zuletzt im Restaurant SHIKI werkte. „Das ist eine besonders spannende Aufgabe! Mit den Weinen vom Mayer am Pfarrplatz und Rotes Haus bieten wir alleine schon glasweise mehr als 30 Wiener Weine an. Das eröffnet faszinierende Perspektiven bei der Beratung der Gäste und beim Foodpairing, die sich sonst kaum wo bieten“, so Fürst. So plant der Sommelier etwa auch bei den Fine Dining Menüs am Abend eine eigene „WienWeinBegleitung“.

Übrigens ist auch ein cross-over zwischen Küche und Bar der SKY geplant: Heinz Kaiser und Roman Wurzer tüfteln gerade daran, zu ausgewählten Mini-Cocktails ideale Speisenkombinationen in Form von Fingerfood zu finden. Foodpairing vom Feinsten also!

SKY – CAFE.RESTAURANT.BAR: überraschen, begeistern und überzeugen

Insgesamt soll die SKY künftig ein Ort sein, an dem man sowohl im Restaurant, aber auch in der Bar entspannt genießen kann – und zwar auf höchstem Niveau. „Der Trend geht dazu, dass sich Gäste wohlfühlen, auch wenn sie abends Gourmetgerichte genießen, also Fine Dining ohne die Etikette von Fine Dining. Wir sind überzeugt, mit unserem Team nun den richtigen Mix für unsere Ziele gefunden zu haben. Wir wollen unsere Gäste zu jeder Tageszeit und bei jedem Besuch positiv überraschen, begeistern und überzeugen!“, unterstreicht Zierlinger.

