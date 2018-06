Aviso: 14. Volkshilfe Nacht gegen Armut

Promi-Gästeliste für Benefizgala am 13. Juni im Rathaus Wien verfügbar

Wien (OTS) - Was 2005 als kleine Benefizaktion begann ist heute das größte Benefizevent gegen Armut in unserem Land. Die legendäre Benefizgala unter dem Ehrenschutz von Margit Fischer findet heuer zum 14. Mal statt. Auch dieses Mal kommt der Erlös Menschen, die in akuter Armut leben, zugute.

Danke für die Unterstützung!



Wir bedanken uns herzlich bei Margit Fischer, Bürgermeister Dr. Michael Ludwig Häupl und allen Mitwirkenden. Die Benefizgala wird durch langjährige PartnerInnen wie Wiener Städtische Versicherungsverein, Bank Austria, T-Mobile, Ströck, SPWien Klub, ÖNB, Lansky & Ganzger und Casinos Austria traditionell als Hauptsponsor unterstützt. Herzlichen Dank für die Unterstützung!

Volkshilfe Nacht gegen Armut – die Benefizgala mit Margit Fischer

Den Beginn des abwechslungsreichen Galaprogramms bildet der Auftritt der jungen Singer-Songwriterin Ina Regen. Nach dem Gala-Buffet des Rathauskellers performt die österreichische Band TAGTRAEUMER ihre Rock-Pop-Nummern und zum Abschluss wird Roman Gregory die Gäste mit seinen Wien-Martin-Interpretationen in die Welt des Swings entführen, Überraschung inklusive. In der Casinos Austria Lounge & Bar kann bei DJ-Musik von Mel Merio spielerisch zum Spendenergebnis beigetragen werden. Durch den Abend führt die beliebte Moderatorin Sonja Kato.



Folgende Gäste werden von der Präsidentin der Volkshilfe Österreich Barbara Gross erwartet: Bundesratspräsident Reinhard Todt, Bundespräsident a.D. Heinz Fischer und Margit Fischer, Vertretung von Bürgermeister Michael Ludwig, Gabriel Lansky, Magic Christian, Peter Resetarits, Marika Lichter, Dieter Chmelar, Mike Galeli, Eva Pölzl, Christian Rainer und die Mitwirkenden Sonja Kato, Ina Regen, TAGTRAEUMER und Roman Gregory.



Akkreditierung bitte per E-Mail an melanie.rami @ volkshilfe.at (0676/83 402 228).

Datum: 13.06.2018, 18:00 Uhr

Ort: Rathaus Wien, Eingang Lichtenfelsgasse 2, Feststiege 1

Felderstraße 1, 1010 Wien, Österreich

Rückfragen & Kontakt:

Volkshilfe Österreich

Melanie Rami, MA

Pressesprecherin

+43 (0) 676 83 402 228

melanie.rami @ volkshilfe.at

www.volkshilfe.at/presse