ORF SPORT + mit Live-Übertragungen vom Golf Shot Clock Masters Atzenbrugg 2018

Auch die ÖFB-Pressekonferenz vor dem Spiel Österreich – Brasilien ist am 7. Juni live im Sport-Spartenkanal des ORF zu sehen

Wien (OTS) - Programmhighlights am Donnerstag, dem 7. Juni 2018, in ORF SPORT + sind die Live-Übertragungen von der ÖFB-Pressekonferenz vor dem Spiel Österreich – Brasilien um 12.30 Uhr und von Tag 1 beim Golf Shot Clock Masters Atzenbrugg 2018 um 10.20 und 14.50 Uhr, das „ITU World Triathlon Magazin“ um 18.00 Uhr, die Höhepunkte von der ERC-Rallye Griechenland 2018 um 19.00 Uhr, von der Orientierungslauf-EM Schweiz 2018 um 20.15 Uhr und vom Golf Shot Clock Masters Atzenbrugg 2018 um 21.45 Uhr, die Sportnachrichtensendung „SPORT 20“ um 20.00 Uhr und das „Golfmagazin“ mit Tipps & Tricks sowie Golf-Fitness um 22.30 Uhr.

Nach den Erfolgen gegen Russland und Deutschland trifft Österreichs Fußball-Nationalteam am 10. Juni in einem freundschaftlichen Länderspiel auf Brasilien und damit auf den dritten hochkarätigen Gegner innerhalb von nicht ganz zwei Wochen. ORF SPORT + überträgt die ÖFB-Pressekonferenz am 6. Juni live aus Bad Tatzmannsdorf. Reporter ist Michael Bacher.

Vom 7. bis 10. Juni geht im Diamond Country Club in Atzenbrugg das Shot Clock Masters 2018 mit einer zukunftsweisenden Innovation über die Bühne. Das European Tour-Turnier in Österreich ist mittlerweile Fixbestandteil des Turnierkalenders geworden, aber heuer bekommt der Event mit der Einführung der „Shot Clock“ einen ganz besonderen Stellenwert.

ORF SPORT + überträgt täglich umfassend live aus Atzenbrugg. Kommentator ist Michael Berger.

