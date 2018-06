Zurich Rechtsschutzversicherung: Telefonisch gut beraten

Wien (OTS) - 06. Juni 2018. Die Zürich Versicherungs-Aktiengesellschaft erweitert ihr Service-Angebot in der Rechtsschutzversicherung. Kundinnen und Kunden können sich am Telefon vom Anwalt beraten lassen.

Seit Anfang April bietet Zurich ihren Kundinnen und Kunden im Rahmen des Beratungs-Rechtsschutzes die Möglichkeit, sich anwaltlichen Rat am Telefon zu holen. Dieses Angebot kann anstelle eines persönlichen Beratungsgesprächs in Anspruch genommen werden. „Mit der telefonischen Rechtsberatung ergänzen wir unsere Serviceleistungen für Kundinnen und Kunden. Das Angebot kommt sehr gut an: Mehr als 15% aller anwaltlichen Beratungsgespräche finden bereits am Telefon statt“, sagt Dr. Richard Fabsits, Leiter Bereich Leistung bei Zurich, und setzt fort: „Für Kundinnen und Kunden bietet die telefonische Rechtsberatung eine deutliche Zeitersparnis bei Rechtsfragen, da keine Terminvereinbarung erforderlich ist. Die meisten Anfragen können außerdem gleich beim ersten Anruf abschließend gelöst werden.“

Kundenorientierter Service

Die telefonische Rechtsberatung wird von renommierten Partneranwälten von Zurich zu Bürozeiten durchgeführt. Kundinnen und Kunden, deren Vertrag schon mehr als drei Monate besteht, können im Rahmen ihrer Beratungs-Rechtsschutzversicherung das Angebot einmal pro Monat kostenlos nutzen. Sollte eine weitere anwaltliche Beratung notwendig sein, stehen für persönliche Beratung die Anwälte aus dem Zurich Anwaltsnetz zur Verfügung.



Über Zurich

Zurich Insurance Group (Zurich) ist eine führende Mehrspartenversicherung, die Dienstleistungen für Kunden in globalen und lokalen Märkten erbringt. Mit rund 53.000 Mitarbeitenden bietet Zurich eine umfassende Palette von Produkten und Dienstleistungen im Schaden- und Unfall- sowie im Lebensversicherungsbereich in über 210 Ländern und Gebieten. Zu ihren Kunden gehören Einzelpersonen, kleine, mittlere und große Unternehmen sowie multinationale Konzerne. Die Gruppe hat ihren Hauptsitz in Zürich, Schweiz, wo sie 1872 gegründet wurde. Die Holdinggesellschaft, die Zurich Insurance Group AG (ZURN), ist an der SIX Swiss Exchange kotiert und verfügt über ein Level I American Depositary Receipt Programm (ZURVY), das außerbörslich an der OTCQX gehandelt wird. Weitere Informationen über Zurich sind verfügbar unter www.zurich.com.

Die Zürich Versicherungs-Aktiengesellschaft ist eine der führenden Versicherungen Österreichs. Als Kompositversicherer bietet Zurich Österreich eine breite Produktpalette im Bereich der Schaden-Unfall- und der Lebensversicherung, die vielfach ausgezeichnet wurde. Zu den rund 700.000 Kundinnen und Kunden zählen Einzelpersonen, kleine, mittlere und große Unternehmen sowie multinationale Konzerne. Zurich Österreich ist Arbeitgeber für rund 1.200 Mitarbeitende in allen Bundesländern. Das Unternehmen führt die Marke Zurich und die Direktmarke Zurich Connect.

