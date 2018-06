INTERSPORT treibt Zukunft weiter voran

Händlerverbund verstärkt seine innovativen Konzepte. INTERSPORT Deutschland gibt Veränderungen im Vorstand bekannt.

Wels (OTS) - INTERSPORT arbeitet derzeit konsequent daran, ihre starke Marke noch besser zu positionieren und ihre Händler wettbewerbsfähig und profitabel in die Zukunft zu führen. Die neuen Konzepte führen ganzheitlich verschiedene Händlertypen unter dem INTERSPORT-Dach zusammen und nehmen den Kunden klar in den Fokus.

Nach und nach werden die notwendigen strukturellen Veränderungen innerhalb der INTERSPORT-Gruppe jetzt umgesetzt. Das Expertenwissen der Unternehmer vor Ort soll dabei konsequent mit dem Know-how der Mitarbeiter aus den Zentralen in Wels und Heilbronn vernetzt werden. So sollen die INTERSPORT-Händler weiter professionalisiert und noch profitabler gemacht werden.

Umso mehr bedauert das Unternehmen, dass Kim Roether (54) aus persönlichen Gründen seine Mandate als Vorstandsvorsitzender der INTERSPORT Deutschland eG sowie als Mitglied des Aufsichtsrats der INTERSPORT International Corporation zum 15. Juni 2018 niederlegen wird. Roether ist seit Oktober 2007 Mitglied des Vorstands und führt seit 2014 den Vorsitz. Er hat sich in dieser Zeit immer als innovativer Unternehmer mit klarem Blick auf den Markt verstanden. „Kim Roether hat mit seiner anerkannten Expertise und seinen Managementfähigkeiten den Erfolg der Gruppe maßgeblich vorangetrieben und den Transformationsprozess angeschoben. Die gesamte INTERSPORT-Familie dankt ihm für die hervorragende Zusammenarbeit und wünscht ihm alles Gute für seine Zukunft“, sagt Knud Hansen, Vorsitzender des Aufsichtsrats von INTERSPORT Deutschland.

Die Nachfolge im Vorstandsvorsitz soll zeitnah besetzt werden. Bis dahin tritt Harald L. Schedl, Unternehmensberater aus Düsseldorf und Aufsichtsratsmitglied von INTERSPORT Deutschland, interimistisch in den Vorstand ein. Schedls Mandat im Aufsichtsrat ruht in dieser Zeit.

Gleichzeitig hat der Aufsichtsrat von INTERSPORT Deutschland den Geschäftsführer der INTERSPORT Austria Mathias Boenke (52) zum Bereichsvorstand in Deutschland berufen. In dieser Eigenschaft verantwortet Boenke ab 15. Juni 2018 unternehmerisch den neu geschaffenen Bereich der INTERSPORT-profilierten Mitglieder einschließlich deren Markt- und Produktbelange. Der Verbund will damit die Sichtbarkeit der Marke INTERSPORT am Point of Sale stärken.

Als ausgewiesener Handelsexperte ist Boenke seit April 2014 Geschäftsführer der INTERSPORT Austria GmbH und hat mit seiner Kenntnis und Führungserfahrung die positive Entwicklung in Österreich herbeigeführt. Über seine neue Aufgabe in Deutschland hinaus bleibt Boenke weiterhin Geschäftsführer in Österreich.

Daten und Fakten über die INTERSPORT AUSTRIA Gruppe

Die INTERSPORT Austria Gruppe umfasst per Mai 2018 109 INTERSPORT-Händler an über 280 Standorten in Österreich. INTERSPORT beschäftigt in Österreich rund 3.600 Mitarbeiter. Die Gesamtverkaufsfläche beträgt 180.000 m². INTERSPORT Österreich lizenziert zudem die Märkte in Ungarn, Tschechien und der Slowakei. Seit 2013 bilden die österreichische und deutsche INTERSPORT ein Team im Herzen Europas. Innerhalb dieser Gruppe treten mehr als 1.800 Geschäfte an – mit Erfolg und insgesamt 3,64 Milliarden Euro Umsatz.

INTERSPORT Austria Geschäftsführung: Dipl. Kfm. Mathias Boenke

