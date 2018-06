AVISO: Welpentaufe im Militärhundezentrum

Wien (OTS) - Am Donnerstag den 07. Juni 2018, bekommt das Österreichische Bundesheer in Kaisersteinbruch Zuwachs: Im Rahmen der Militärhundetaufe übernimmt Verteidigungsminister Mario Kunasek die Patenschaft von zwei Labrador-Welpen. Mit der symbolischen Übergabe der Dienstmarke im Rahmen dieses Festaktes treten die beiden Junghunde offiziell ihren Dienst beim Bundesheer an.

Das Militärhundezentrum im Burgenland züchtet und bildet Diensthunde für das Bundesheer aus. Derzeit gibt es 164 Militärhunde, darunter größtenteils Rottweiler, Schäfer- und Labradorhunde sowie Jagdhunde. Diese werden für Aufgaben im In- und Ausland eingesetzt.

Vertreter der Medien sind herzlich zu dieser Veranstaltung eingeladen.

Um Anmeldung wird unter presse@bmlv.gv.at oder unter +43 664 622 1005 gebeten.

Zeit: 07. Juni 2018, ab 12.45 Uhr



Ort: Militärhundezentrum,

Eisenstädterstraße, 2462 Kaisersteinbruch, Österreich

