Digital Detox! Handy aus! Natur an!

Ich war an den schönsten Orten der Welt … und habe sie nur durch ein Display gesehen.

Zams, Österreich (OTS) - Immer mehr Zeit verbringen wir mit digitalen Medien und vergessen dadurch, dass wir in einer wundervollen Welt mit vielen tollen Menschen um uns herum leben. Die Mehrheit der Österreicher kann sich nicht vorstellen, eine Woche lang auf ihr Handy zu verzichten. Daran erkennt man schon, wie sehr wir von den digitalen Alleskönnern abhängig geworden sind. Abhängig von ständiger Ablenkung, immer und überall. Wir googlen das Wetter, bevor wir aus dem Fenster schauen, verschicken WhatsApp Nachrichten, anstatt uns auf einen Kaffee zu treffen, posten ein Foto auf Instagram, bevor wir das Panorama am Gipfel genießen und dabei den Wind in unseren Haaren spüren.

Die FerienregionTirolWest geht neue Wege und unterstützt dabei, zumindest einen Tag von dieser Abhängigkeit los zu kommen. „Handyfrei! Genießen mit allen Sinnen“ ist das Motto der geführten Wanderung. Das Smartphone wird dabei in einer Tüte versiegelt und weggesteckt - an diesem Tag sollen die Wanderer nämlich ohne Ablenkung die schönen Tiroler Berge in einer geselligen Runde genießen. Es geht auch darum, sich intensiv mit der Thematik zu befassen und sich darüber auszutauschen.

Die Tour führt zu einem kleinen Weiher und weiter bis zu einer mystischen Burgruine, welche auf steilen Felsen hoch über dem Tal thront. Beim Rundgang durch eine alte Klosteranlage erfahren die Wanderer, wie man auch durch Bescheidenheit und Verzicht zum Glück findet.

Digital Entgiften – auf das Verzichten, was uns die Zeit für die schönen Dinge raubt.

Alle Infos finden Sie unter

https://tirolwest.at/de/handyfrei



