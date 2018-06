Korrektur zu OTS0061 von 04.06.:

Folgende der in „Bundesweiter Aktionstag der Sozialistischen Jugend gegen den 12-Stunden-Tag“ angekündigten Aktionen haben sich verschoben:

Wien (OTS) - Die Aktion in Graz, 14:00-15:00 findet jetzt am Karmeliterplatz statt..



Die Aktion in Innsbruck 15:00-18:00 findet bei der Annasäule, Maria-Theresien-Straße 18 statt.



Die Kundgebung in Bregenz 17:30-19:30 findet am Leutbühel statt.



Die Aktion in Kärnten findet ab 16:00, am Alten Platz in Klagenfurt statt.





