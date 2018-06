Stadtservice vor.Ort kommt in den „Fünfzehnten“

An zwei Tagen steht Rudolfsheim-Fünfhaus im Fokus der Grätzlaktion Stadtservice vor.Ort

Wien (OTS/RK) - BürgerInnen bekommen an zwei Tagen Hilfestellung und Informationen zu persönlichen Anliegen vonseiten der Stadt. Das mobile Büro des Stadtservice Wien findet man am Donnerstag, dem 7. Juni an der Kreuzung Hüttldorfer Straße/Wurzbachgasse, am nächsten Tag in der Weiglgasse 6-10. Für Fragen und Antworten aus der Bevölkerung zur Verfügung steht das bewährte Team des Stadtservice Wien am Donnerstag zwischen 9 und 17 Uhr, am Freitag sperrt das mobile Büro um 11 Uhr auf und ist bis 19 Uhr geöffnet. Während der Öffnungszeiten bekommen Interessierte auch Auskunft zu Fragen im Bezirk oder haben die Möglichkeit sich eine Handysignatur zu holen und/oder sich über die Sag`s Wien App informieren.

Bezirksvorsteher Gerhard Zatlokal hat sein Kommen für beide Aktionstagen angekündigt

Der Bezirksvorsteher des 15. Bezirks, Gerhard Zatlokal, wird im Zuge der Grätzlaktion an beiden Tagen Sprechstunden abhalten. Die MitarbeiterInnen und Mitarbeiter von Stadtservice Wien geben über die genauen Sprechstundenzeiten des Vorstehers direkt vor Ort Auskunft.

Beide Standorte sind sehr gut mit Öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar

Die beiden Standorte von Stadtservice vor.ort in Wien 15 sind optimal an das öffentliche Verkehrsnetz angebunden. Zum Standort in der Hütteldorferstraße gelangt man am leichtesten mit der U 6, Station Burggasse/Stadthalle. Der zweite Standort in der Weiglgasse liegt in der Nähe der U 4 – Station Schönbrunn. In den Nahbereich der Weiglgasse fahren auch die Straßenbahnlinien 52 und 60 (Station Anschützgasse) sowie die Buslinie 57 A, Station Siebeneichengasse. (Schluss) hl

