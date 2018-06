oe24.TV mit Rekord-Einnahmen bei FIFA Fußball-Weltmeisterschaft Russland 2018™

Österreichs Werber buchen beim neuen News-Sender während der WM Spots und Pre Rolls für mehr als 1 Million Euro

Wien (OTS) - Die Ausstrahlung der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft Russland 2018™ ab 14. Juni wird für den neuen österreichischen Privat-TV-Sender oe24.TV zum Rekord-Monat.

Bisher haben Österreichs Werbetreibende allein für die vier Wochen der Fußball-WM bei oe24.TV bereits TV-Spots und Pre-Rolls im Wert von mehr als 1 Millionen Euro gebucht – und dem News-Sender damit zu einem neuen Einnahmerekord verholfen.

oe24.TV-Verkaufsleiterin Christina Raunegger: "Das Echo der Werbebranche übertrifft unsere kühnsten Erwartungen. Wir haben noch im Mai bei den Vorbuchungen den Wert von 1 Million Euro überschritten – und ein Ende der Einbuchungen ist nicht abzusehen."

oe24.TV bietet den Werbekunden und Agenturen sowohl im digitalen Angebot als auch im linearen TV-Angebot optimale Möglichkeiten für die Platzierung der Werbespots.

Im digitalen Angebot wird oe24.TV sofort nach Spielende alle Tore, Highlight-Szenen, Zusammenfassungen, aber auch die Komplett-Ausstrahlung aller Spiele online stellen. Der Konsument kann sofort über eine App, aber auch via oe24, Google, Facebook alle Tore und Spiele in beliebiger Länge auf seinem Smartphone abrufen. oe24.TV-Verkaufsleiterin Christina Raunegger: "Unser Digital-Angebot der Fußball-WM wird der Hit für alle Smartphone-User. Wir rechnen erstmals mit mehr als 30 Millionen Pre-Roll-Abrufen für Video on demand und Livestreams, trotzdem sind wir beim Pre-Roll-Angebot fast schon ausgebucht – wer noch buchen will, muss schnell sein."

Auch im linearen TV sind die Werbeblöcke rund um die WM-Übertragungen bereits zu mehr als 80 Prozent ausgebucht. Christina Raunegger: "Wir haben ein extrem attraktives Angebot mit kurzen Werbeblöcken, vielen Platzierungs- und Presenting-Angeboten, das erstmals bei oe24.TV fast alle österreichischen Werbe-TV-Kunden nutzen."

oe24.TV wird ab 14. Juni alle 64 Spiele der Fußball-WM übertragen – 56 Spiele zeitversetzt, 8 Spiele sogar live und exklusiv. Rechtzeitig vor dem Start der WM wird oe24.TV in dieser Woche in fast allen Kabelnetzen in neuer HD-Qualität ausgestrahlt. Bei UPC wird oe24.TV damit zusätzlich zum bestehenden Sendekanal den neuen HD-Kanal und Sendeplatz 216 erhalten.

