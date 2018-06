AVISO: Donauparkfest mit vielfältigem Programm

Von 7. bis 10. Juni verwandelt sich der Donaupark für das viertägige Donauparkfest in eine große Open-Air-Eventlocation

Wien (OTS) - Das Donauparkfest findet von Donnerstag, den 7. Juni bis Sonntag, den 10. Juni 2018 im Wiener Donaupark statt. Programmhighlights sind der Fitness Fun Family Day mit sportlichen Mitmachprogramm am Donnerstag, der Österreichische Schmankerl-Tag mit Spezialitäten aus den Bundesländern am Freitag, das Gulaschfestival mit dem Gulaschwettkochen am Samstag und dem Cevapcicifestival mit Köstlichkeiten vom Balkan am Sonntag, sowie Peter Rapp als Moderator der Veranstaltung. Das Team VolXFest sieht das Donauparkfest als Begegnungsstätte für die Vielfalt der WienerInnen. Das Donauparkfest verbindet als kulinarisches Kulturevent die Einzelveranstaltungen zu einem Highlight in der Donaustadt. Im vergangenen Jahr verzeichneten das Gulasch- und Cevapcicifestival rund 40.000 BesucherInnen.

Alle Details zum Donauparkfest, Pressefotos, Videos und Logos gibt es hier: https://drive.google.com/open?id=1ARcFzOk9gyMw3j2TXYWIN6u0YytpMGAn

Website: http://www.volxfest.at/

Facebook: https://www.facebook.com/events/227774501045842/

