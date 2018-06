Nachklang 2018 – das legendäre Open-Air-Konzert auf dem Wiener Zentralfriedhof mit Karl Hohenlohe und Andreas Vitasek

Am 7. Juni 2018 um 18:30 ist es wieder soweit

Wien (OTS) - Vor der beeindruckenden Kulisse der Karl-Borromäus-Kirche findet am 7. Juni 2018 wieder das legendäre Open-Air-Konzert - der Nachklang - statt.

Es erwarten Sie heuer wieder klassische Klänge, ebenso wie Evergreens, Austro-Pop und vieles mehr. Die Künstler von Festklang, mehr als 60 Sängerinnen und Sänger, viele davon hauptberuflich an der Wiener Staats- oder Volksoper engagiert, werden gemeinsam mit dem Instrumentalensemble Vienna City Brass und dem Schönbrunner Schlossorchester für ein einmaliges Klangerlebnis in einem außergewöhnlichem Ambiente sorgen.

Das Moderatorenteam bestehend aus Karl Hohenlohe und Andreas Vitasek werden Sie durch den Abend führen.

Der Eintritt ist frei!

Datum: 7. Juni 2018, Beginn 18:30 Ende ca. 20:30

Ort: Wiener Zentralfriedhof, vor der Karl-Borromäus-Kirche. Eingang über Tor 2 (Haupttor) – Simmeringer Hauptstrasse 234, 1110 Wien

Die Einfahrt mit dem PKW über das Tor 2 ist am Veranstaltungstag nicht möglich.

Es stehen 2500 Sitzplätze zur Verfügung, die nach dem First Come – First serve Prinzip vergeben werden.

Die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln wird empfohlen.

Url: http://www.bfwien.at

Rückfragen & Kontakt:

B&F Wien - Bestattung und Friedhöfe Wien GmbH

Dr. Florian Keusch

Simmeringer Hauptstrasse 339, 1110 Wien

Tel: 01 / 760 70 - 28031

E-Mail: florian.keusch @ bfwien.at