Neuer ORF-III-Dokuzweiteiler über Geschichte von Austria Wien und Rapid Wien präsentiert

TV-Premiere „Rapid Wien – Fußballgeschichte in Grün-Weiß“ und „Austria Wien – Fußballgeschichte in Violett“ am 9. Juni ab 20.15 Uhr

Wien (OTS) - Sie sind Rivalen, die dieselbe Leidenschaft teilen: die Liebe zum runden Leder. Seit mehr als einem Jahrhundert liefern sich die Vereine Rapid und Austria ein spannendes Match nach dem anderen und zeichnen sich aus durch ihre loyale Anhängerschaft. Wie eng verwoben aber die Geschichte der Clubs mit der Geschichte Österreichs ist, zeigt der neue „zeit.geschichte“-Zweiteiler von Regisseur Kurt Mayer und Drehbuchautor Johann Skocek. Die Filme „Rapid Wien – Fußballgeschichte in Grün-Weiß“ und „Austria Wien – Fußballgeschichte in Violett“ werfen einen Blick auf die Entstehung der Vereine und wie sie im Laufe der Jahre nicht nur den österreichischen Fußball, sondern auch die österreichische Identität maßgeblich mitgeprägt haben. Gestartet wird, übrigens nach Losentscheid, mit dem SK Rapid – von seiner Gründung im Jahr 1897 bis heute. Der zweite Teil über den FK Austria Wien beleuchtet die Geschichte der „Veilchen“, die nur wenig später, im Jahr 1910, ihren Anfang nahm. Gestern, am Sonntag, dem 3. Juni 2018, lud ORF-III-Programmgeschäftsführer Peter Schöber auf die Summerstage zur Präsentation. Rapid- und Austria-Legenden wie Rudi Flögel, Walter Skocik, Attila Sekerlioglu, Bundesminister a. D. Josef Ostermayer, Ex-ORF-Stiftungsratsvorsitzender Dietmar Hoscher, Werber Michael Himmer, Peter und Niko Pelinka sowie die beiden Kuratoren des Rapideums bzw. des Austria Museums, Thorsten Leitgeb und Gerhard Kaltenbeck, folgten diesem Ruf. Die TV-Premiere beider Teile erfolgt am Samstag, dem 9. Juni, um 20.15 und um 21.05 Uhr in der „zeit.geschichte“.

ORF-III-Programmgeschäftsführer Peter Schöber: „Persönlichkeiten und Institutionen aus dem Bereich Sport sind ein wichtiger Bestandteil der österreichischen Geschichte“

„Wesentlicher Teil unseres öffentlich-rechtlichen Kernauftrags ist es, unserem Publikum historische Inhalte und Zusammenhänge näherzubringen. Zeitgeschichte bedeutet nicht nur politische Ereignisse oder Tragödien und Kriege, die die Welt erschütterten, aufzuarbeiten, sondern auch aufzuzeigen, welche weiteren Faktoren zur Österreich-Werdung und zu unserer Geschichte beigetragen haben. Dabei spielen ikonografische Persönlichkeiten und Institutionen aus dem Bereich des Sports eine zentrale Rolle. Im Rahmen unseres Schwerpunkts ‚100 Jahre Republik‘ haben wir daher die Geschichte und Entwicklung der traditionsreichsten Wiener Vereine Rapid und Austria in Zusammenarbeit mit den Vereinen für unsere Seher/innen erforscht und aufbereitet.“

Wolfgang Katzian, Präsident des FK Austria Wien: „Große Jubiläen bieten eine Möglichkeit, um innezuhalten und zurückzublicken“

„Große Jubiläen bieten eine gute Möglichkeit, um innezuhalten und zurückzublicken. Bei der Austria bietet sich dies unmittelbar vor dem Start in die neue Ära umso besser an. Bevor am 13. Juli die neue Generali-Arena gegen Borussia Dortmund eröffnet wird, beleuchtet diese Dokumentation noch einmal die herausragende Rolle der Austria im österreichischen Fußball. Die Austria steht nicht nur für großartige nationale und internationale Erfolge, eine einzigartige Ausbildung sowie hohen Anspruch und Stil, sondern nimmt auch ihre gesellschaftspolitische Verantwortung als völkerverbindender, weltoffener Klub wahr.“

Michael Krammer, Präsident des SK Rapid Wien: „Eine erfolgreiche Vergangenheit und Zukunft dank unseres Zusammenhalts“

„Der Sportklub Rapid ist eine Gemeinschaft und steht für Werte aus Tradition. Als österreichischer Rekordmeister ist uns Erfolg Erbe und Gebot zugleich. Der SK Rapid hat eine enorm erfolgreiche Vergangenheit, und unser legendärer Zusammenhalt hat uns dabei wesentlich geholfen. Wir alle arbeiten hart daran, dass wir auch in Zukunft viele Titel feiern können. Denn wir wissen, woher wir kommen, daher wissen wir auch, wohin wir wollen.“

Regisseur Kurt Mayer: „Ein sportlicher Kampf um Wien – immer wieder von Neuem geführt“

„Austria und Rapid, das sind für mich 120 Jahre Wien: Hochflüge und Verzweiflung, Mut und Zuversicht. Legenden und Idole säumen den Weg. Wir haben sie aufgesucht, haben in Archiven gestöbert und kleine Juwele der Leidenschaft zutage befördert. Austria und Rapid, das sind die stärksten Wadln Wiens – weltberühmt in der Stadt und weit darüber hinaus. Ein ewiges Derby – und am Ende sind viele Tore geschossen und keiner verletzt. ,Kaffeehaus- und Brieskicker‘, Sturmspitzen und Verteidiger, Links- und Rechtsverbinder, zwei Filme, ein sportlicher Kampf um Wien – mit großer Leidenschaft immer wieder von Neuem geführt.“

Drehbuchautor Johann Skocek: „Die Vereine als Symbole der Stadtgeschichte im Herzen Europas“

„Wer eine Stadt kennenlernen will, der schaue sich ihre Stadien an. Der FK Austria Wien und der SK Rapid Wien haben sich ein neues Haus gebaut. Rapid in Hütteldorf, wo der Verein seit 1897 zu Hause ist; die Austria in Favoriten, wo sie sich in den 70ern nach vielen Jahrzehnten des Nomadisierens ansiedelte. Die beiden Vereine sind Symbole einer Stadtgeschichte im Herzen Europas, Vertreter einer multinationalen Kultur und eines Stils, der Wien liebenswert und das ganze Land bekannt machte. Wer heute Wien besucht, weiß, was die Stadt hinter sich hat. Wer die beiden Stadien sieht, wird sich denken: Die haben noch was vor.“

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at