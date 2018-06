VisLab Autotour in Österreich

Parma (OTS) - VisLab S.r.l. ist eine nach italienischem Recht errichtete Gesellschaft mit Sitz in Parco Area delle Scienze, 181/A, 43124 Parma, Italien, die von ihrer Alleingesellschafterin Amabarella Inc. verwaltet wird und Technologien für selbstfahrende Kraftfahrzeuge entwickelt.

Um Algorithmen zu erstellen, welche die zuverlässige Erkennung von Fußgängern, Ampeln, Hindernissen oder des sonstigen Straßenbereichs ermöglichen, bringt VisLab S.r.l. ein Kraftfahrzeug zum Einsatz, das mit speziellen Kameras ausgestattet ist, um Straßenzüge in verschiedenen europäischen Ländern zu erfassen, darunter auch Österreich. Die mittels dieser Kameras erfassten Bilder können auch Personen abbilden und somit personenbezogene Daten enthalten. VisLab S.r.l. wird diese Daten nach Maßgabe des geltenden Rechts sowie entsprechend den in der von VisLab S.r.l bereitgestellten Information nachlesbaren Maßstäben verarbeiten, abrufbar auf der Homepage von VisLab S.r.l unter folgendem Link: https://tinyurl.com/vislab-au-06-2018. VisLab S.r.l. wird den Einsatz des Kraftfahrzeuges in Österreich am 7. Juni 2018 starten. Genauere Informationen zur Route finden Sie unter folgendem Link: https://tinyurl.com/vislab-au-06-2018.

