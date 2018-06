Prominente Testimonials werben für die Kindernothilfe

Die Schauspieler Ursula Strauss, Gregor Seberg und Lilian Klebow sowie Juergen Christian Hoerl und Martin Wagner vom Modelabel JCH sind die neuen Gesichter der Kindernothilfe.

Wien (OTS/www.kindernothilfe.at) - Für die Fortsetzung ihrer erfolgreichen Patenkampagne bekommt die Kindernothilfe Österreich heuer prominente Unterstützung: Die Schauspieler Ursula Strauss, Lilian Klebow und Gregor Seberg sowie der Modedesigner Juergen Christian Hoerl und der Geschäftsführer seiner Modemarke, Martin Wagner, sind die neuen Gesichter auf den Kindernothilfe-Plakaten.

„Ich bin Patin“ und „Wir sind Paten“ lautet die einfache Botschaft, die die prominenten Testimonials auf den von der Agentur Czerny Plakolm kreierten Sujets kommunizieren wollen. Der Grund für ihr Engagement für die Kindernothilfe ist für Ursula Strauss leicht erklärt: „Ich habe in meinem Leben sehr viel Glück gehabt. Ich hatte das Glück, in eine liebevolle Familie hineingeboren worden zu sein, Schulbildung selbstverständlich zu genießen, meine Leidenschaft zu meinem Beruf machen zu können und ich hatte das Glück, in einem Land geboren worden zu sein, das zu den reichsten Ländern der Erde gehört“, sagt die aus der Fernsehserie „Schnell ermittelt“ und zahlreichen Filmen bekannte Schauspielerin. „Ich möchte einfach etwas von diesem Glück weitergeben – an Kinder, die nicht so viel Glück in ihrem Leben hatten. Für uns ist es ein kleiner Beitrag, aber auf der anderen Seite der Welt kann es ein Leben verändern. Deshalb bin ich Patin.“

Auch für Juergen Christian Hoerl, und Martin Wagner vom bekannten Modelabel JCH ist das Engagement für die Kindernothilfe schnell erklärt:„Wir finden es toll, durch Unterstützung der Kindernothilfe Kindern eine Chance auf eine Zukunft, auf Bildung, auf einen Beruf und ein eigenständiges Leben zu geben. Diese Möglichkeit bleibt leider vielen Kindern verwehrt - sie haben keine Perspektive oder das entsprechende Umfeld, sich gut zu entwickeln und auf eigenen Beinen zu stehen.“

Die Kinderpatenschaft

Einen Euro pro Tag kostet eine Patenschaft für ein notleidendes Kind in einem der 31 Projektländer der Kindernothilfe Österreich. Ausreichend Essen, Trinkwasser, medizinische Versorgung und ein Zugang zu Bildung sind die wichtigsten Verbesserungen, die die Patenschaft für Kinder in extremer Armut ermöglicht. „Ich danke den erfolgreichen Prominenten, denen es ein Anliegen ist, mit ihrer Patenschaft in Armut lebenden Kindern die Chance auf ein selbstbestimmtes Leben zu eröffnen. Und ich hoffe, dass sich durch die prominenten Gesichter auf unseren Plakaten noch mehr hilfsbereite Menschen für eine eigene Kinderpatenschaft begeistern lassen", bringt Kindernothilfe-Geschäftsleiter Gottfried Mernyi den Gedanken der neuen Plakat-Serie auf den Punkt.

Zu sehen ist die Kampagne, die von dem bekannten Fotografen Stefan Badegruber effektvoll in Szene gesetzt wurde, ab Juni auf Plakaten und in Printmedien in ganz Österreich, tatkräftig unterstützt von den Außenwerbeunternehmen und Medienhäusern des Landes.

