oe24.TV ab der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft Russland 2018™ in HD-Qualität

Österreichs neuer News- und Sport-Sender hat bereits 55 Prozent technische Reichweite und erreicht 4,6 Millionen Österreicher

Wien (OTS) - Mit dieser Woche stellt Österreichs neuer News- und Sport-Sender oe24.TV auf HD-Qualität um und wird damit rechtzeitig zur FIFA Fußball-Weltmeisterschaft Russland 2018™ in "High Definition" empfangbar sein.

Das bedeutet, dass oe24.TV ab dieser Woche in fast allen Kabelnetzen Österreichs einen neuen, zusätzlichen HD-Sendeplatz erhält. In Wien und Graz wird das etwa bei der UPC der neue HD-Kanal 216 sein.

oe24.TV-Geschäftsführer Tillman Fuchs zur technischen Umstellung:

"Wir erfüllen mit der Umstellung auf HD einen ganz wichtigen Seher-Wunsch und starten mit unserer HD-Qualität rechtzeitig vor Beginn der Fußball-WM."

oe24.TV hat von der FIFA und dem ORF die Zweitrechte zur FIFA Fußball-Weltmeisterschaft Russland 2018™ erhalten und wird ab 14. Juni mehr als 300 Stunden lang von der Fußball-WM berichten. 56 Spiele wird oe24.TV – direkt nach Ende der ORF-Live-Übertragung – noch einmal zeitversetzt übertragen, acht Spiele der WM – darunter das Schlagerspiel Brasilien – Serbien – wird oe24.TV sogar live und exklusiv ausstrahlen.

Als Kommentatoren werden die beiden Reporter-Legenden Edi Finger junior und Robert Seeger neben Volker Piesczek, Alex Nausner und Ferry Ptacek fungieren. Die mehr als 20-köpfige Experten-Riege im Studio wird von Toni Polster, Hans Krankl und Frenkie Schinkels angeführt.

Nach nur einem Jahr auf Sendung erreicht oe24.TV bereits mehr als 55 Prozent aller österreichischen Haushalte und damit 4,6 Millionen Österreicher. oe24.TV ist in allen Kabelnetzen, via A1 TV, Sky-TV, via Astra-Satellit und via simpliTV empfangbar.

oe24.TV-Geschäftsführer Tillman Fuchs: "Wir wollen unsere technische Reichweite noch in diesem Jahr auf 70 Prozent aller Haushalte steigern. Die Umstellung auf HD-Qualität ist jetzt ein ganz wichtiger Schritt für dieses Ziel."

Quelle: AGTT/GfK Teletest, Evogenius Reporting, Techn. RW, personengewichtet 3+, Stand 31.05.2018 (vorläufig gewichtet)

