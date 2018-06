Wunschkredit - die schnellste Teilzahlung Österreichs ist erfolgreich gestartet!

Wien (OTS) - Wunschkredit hat bereits im ersten Monat eine Vielzahl an Händlerpartnern österreichweit gewinnen können und es kommen täglich neue dazu. Geschäftsführerin Lisa Kriegler: „Es wirkt so als hätten Händler und Dienstleister förmlich auf den Start von Wunschkredit gewartet. Bereits im ersten Monat bieten eine Vielzahl an Händlern, sowie Dienstleistern der unterschiedlichsten Branchen die schnellste Teilzahlung Österreichs in ihren Geschäften und natürlich auch in ihren Onlineshops an. Nicht nur die schnelle und einfache Abwicklung hat unsere Wunschkreditpartner überzeugt, auch das Kunden kein Mindesteinkommen und bis 7.500 Euro auch keinen Einkommensnachweis benötigen, hat begeistert.“

Das Besondere an Wunschkredit: Die Teilzahlung wird direkt vor Ort beim Wunschkreditpartner oder bequem von zu Hause über den händlereigenen Onlineshop schnell und unkompliziert mittels Online „KrediTool“ abgeschlossen. Teilzahlung von 400 bis 30.000 Euro innerhalb weniger Minuten und über 30.000 Euro innerhalb weniger Stunden. Der Kunde benötigt für einen Wunschkredit kein Mindesteinkommen und hat bis 7.500 Euro auch keinen Einkommensnachweis vorzulegen. Man kann nach Genehmigung durch die Wunschkredit Partnerbank sein Wunschprodukt sofort mit nach Hause nehmen und bezahlt anschließend in den gewünschten monatlichen Raten, von schnellen 12 Monaten bis zu bequemen 72 Monaten, ganz nach Belieben. Und das vollkommen transparent und ohne versteckte Zusatzkosten! Für Seriosität steht der Kreditpartner von Wunschkredit, die Vereinigte Volksbank Raiffeisenbank eG mit jahrzehntelanger Erfahrung.

Die Vorteile von Wunschkredit liegen auf der Hand: Händler und Dienstleister, ganz gleich welcher Branche, können ihren Umsatz vollkommen kostenlos am POS sowie über den händlereigenen Onlineshop steigern und das ohne Risiko. Das Risiko übernimmt die Wunschkredit Partnerbank, und das in voller Höhe. Auch die Mahnbearbeitung wird durch die Wunschkredit Partnerbank übernommen. Der gesamte Kaufpreis wird innerhalb kürzester Zeit täglich auf das Konto des Wunschkreditpartners überwiesen. Wunschkreditpartner können sich auf das wesentliche konzentrieren, ihren eigenen Umsatz zu steigern und die Zufriedenheit ihre Kunden sicherzustellen!

