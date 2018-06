Wien-Ottakring: Mann hetzt Hund auf Polizisten

Wien (OTS) - Beamte der Polizeiinspektion Wattgasse hielten am 2. Juni 2018 um 04.40 Uhr einen 23-jährigen Fahrzeuglenker nach mehreren Verkehrsdelikten in der Possingergasse an. Da der Mann keine Dokumente bei sich hatte und einen falschen Namen sowie Geburtsdatum bekanntgab, fuhr er gemeinsam mit den Polizisten an seine Wohnadresse in der Haymerlegasse um die Identität zu klären. Dort wies sich der 23-Jährige erneut mit einem falschen Ausweis aus und wurde zunehmend aggressiver. Aus einem Nebenraum holte er einen Pitbull-Terrier und versuchte ihn auf die Beamten zu hetzen. Die Polizisten konnten die Wohnung noch rechtzeitig verlassen und mit eingetroffener Unterstützung wurde der 23-Jährige kurze Zeit später festgenommen. Neben Anzeigen wegen versuchtem Widerstand gegen die Staatsgewalt, versuchter schwerer Körperverletzung und dem Gebrauch fremder Ausweise hat sich der Mann, der auch keinen gültigen Führerschein besitzt, nach mehreren Verkehrsdelikten und Delikten nach dem Tierhaltegesetz zu verantworten.

Rückfragen & Kontakt:

Landespolizeidirektion Wien - Büro Öffentlichkeitsarbeit

Pressesprecher Patrick Maierhofer

+43 1 31310 72121

lpd-w-ref-pressestelle @ polizei.gv.at