ORF SPORT + mit den Highlights vom Ironman 70.3 St. Pölten 2018

Am 4. Juni im Sport-Spartenkanal des ORF

Wien (OTS) - Programmhighlights am Montag, dem 4. Juni 2018, in ORF SPORT + sind die Höhepunkte vom „Best of Dancesport“ Formation Standard Sotschi 2018 um 19.00 Uhr, vom Ironman 70.3 St. Pölten 2018 um 20.15 Uhr, vom Red Bull Air Race Chiba 2018 um 21.15 Uhr und vom DTM-Sonntagsrennen Budapest 2018 um 22.15 Uhr sowie die Sportnachrichtensendung „SPORT 20“ um 20.00 Uhr.

Mehr als 3.000 Athletinnen und Athleten feierten bei der zwölften Auflage des Ironman 70.3 St. Pölten ein Triathlonfest der Extraklasse. Erstmals konnte mit Michael Weiss ein Österreicher den beliebten Triathlon in Niederösterreichs Landeshauptstadt gewinnen. Auch die österreichischen Starterinnen erzielten Spitzenplätze.

