Wien-Brigittenau: Körperverletzung nach Streit im Stiegenhaus

Wien (OTS) - Am 01. Juni 2018 gegen 11:15 Uhr wurden Beamte des Stadtpolizeikommandos Brigittenau in die Wehlistraße wegen eines Streits in einem Stiegenhaus gerufen. Ein 44-Jähriger soll laut Angaben von Zeugen eine 22-jährige Frau im Stiegenhaus belästigt haben. Zwei Frauen (51, 28) und ein 28-jähriger Mann kamen der Frau zur Hilfe und es entwickelte sich eine Rangelei zwischen den beiden Männern. Der 44-jährige Tatverdächtige besprühte daraufhin alle anwesenden Personen mit einem Pfefferspray. Die kontaminierten Beteiligten wurden von der Wiener Berufsrettung vor Ort erstversorgt und konnten in häusliche Pflege entlassen werden. Gegen den 44-Jährigen wurden ein Betretungsverbot und ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. Der Pfefferspray wurde sichergestellt und der Tatverdächtige auf freiem Fuß angezeigt.

