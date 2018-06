„Pressestunde“ mit Michael Chalupka, Direktor der Diakonie Österreich

Am 3. Juni um 11.05 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Nach 24 Jahren an der Spitze der Diakonie übergibt Michael Chalupka im Sommer sein Amt an die Theologin Maria Katharina Moser. Er selbst wird andere Aufgaben im Bereich der Diakonie übernehmen. Wie bilanziert der Sozialexperte die Politik der vergangenen Jahre? Was kritisiert er konkret an der Neuregelung der Mindestsicherung? Wie beurteilt er die Integrationspolitik der Regierung? Und welche Vorschläge hat Chalupka für die Finanzierung der Pflege? Die Fragen in der „Pressestunde“ am Sonntag, dem 3. Juni, 11.05 Uhr in ORF 2 stellen:

Georg Wailand

„Kronen Zeitung“

und

Helma Poschner

ORF

