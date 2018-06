BLUE MINDS GROUP übergibt Management des „Energy Hero“ nach erfolgreichem Company-Building-Prozess.

Nach erfolgreichem Unternehmensaufbau übergibt die Blue Minds Group von Eveline Steinberger-Kern und Bernhard Raberger das Management der Digital Hero GmbH (DHG).

Wien (OTS) - Die Blue Minds Gruppe von Eveline Steinberger-Kern und Bernhard Raberger hat 2017 das vollautomatisierte Wechselservice Energy Hero im Rahmen der Digital Hero GmbH gemeinsam mit dem Investor Dr. Paul Swarowski, der 94 Prozent der Anteile hält, gestartet. The Blue Minds Company GmbH und die Blue Minds Solutions GmbH haben Konzept, Aufbau, Betrieb und Management verantwortet. Der Management- und Servicevertrag läuft mit 30. Juni 2018 aus. In der Nachfolge wurde Mag. Fitzgerald Rodas zum Alleingeschäftsführer bestellt.

Unter der Marke Energy Hero bietet DHG Energiekunden einen automatisierten Wechsel des Energielieferanten an. Am 18. Jänner 2018 ging Energy Hero live. Die bisher gewonnenen Kunden von Energy Hero sparen innerhalb eines Jahres bereits über 3 Millionen Euro an Energiekosten ein.

Die Blue Minds Group ist spezialisiert auf Company Building Prozesse im Bereich der Energietransformation. Mit knapp 50 Mitarbeitern in Wien und Tel Aviv ist die Gruppe u.a. auch in zahlreiche internationale Startups investiert und engagiert sich als Business Angel und Wegbegleiter bei der Markteinführung. Darüber hinaus hat Blue Minds CEE´s größtes Innovation-Ecosystem WeXelerate in der Praterstraße 1 in Wien mitaufgebaut und realisiert.

