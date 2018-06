ORF SPORT + mit DTM in Budapest und von der Handball-EM-Qualifikation der Damen

Auch am 2. und 3. Juni: Volleyball European Silver League und Fußball-Bundesliga der Frauen

Wien (OTS) - Programmhighlights am Samstag, dem 2. Juni 2018, in ORF SPORT + sind die Live-Übertragungen vom DTM-Rennen Budapest 2018 um 13.15 Uhr, vom „Volleyball European Silver League“-Spiel der Damen Österreich – Albanien um 17.45 Uhr und vom „Volleyball European Silver League“-Spiel Herren Österreich – Kosovo um 20.15 Uhr, das Yoga-Magazin um 8.00, 9.00 und 10.00 Uhr, das Schulsport-Magazin „Schule bewegt“ um 8.30, 9.30 und 10.30 Uhr, die Sportnachrichtensendung „SPORT 20“ um 20.00 Uhr und das Funsport-Magazin mit den coolsten Storys aus dem Fun- und Extremsport um 22.30 Uhr.

Achtung: Sollte Dominic Thiem beim French Open in Paris das Achtelfinale erreichen, wird ORF SPORT + dieses Spiel live übertragen. Es stünde dann voraussichtlich am 3. Juni auf dem Programm.

Die Live-Übertragungen vom Fußball-Bundesliga-Spiel der Frauen SKN St. Pölten Frauen – USC Landhaus um 10.50 Uhr und vom Handball-EM-Qualifikationsspiel der Frauen Russland – Österreich um 12.55 Uhr, das Yoga-Magazin um 8.00, 9.00 und 10.00 Uhr, das Behindertensport-Magazin „Ohne Grenzen“ um 8.30 und 9.30 Uhr, das Funsport-Magazin mit den coolsten Storys aus dem Fun- und Extremsport um 10.30, 14.45 und 19.30 Uhr, die Höhepunkte von der ÖFB-Pressekonferenz nach dem Spiel Österreich – Deutschland um 19.00 Uhr, von der Porsche Supercup Series Monte Carlo 2018 um 19.45 Uhr, vom Liese Prokop Memorial 2018 um 20.15 Uhr und vom freundschaftlichen Fußball-Länderspiel Österreich – Deutschland um 20.45 Uhr, die Sportnachrichtensendung „SPORT 20“ um 20.00 Uhr und „Vintage Sports“ – eine Zeitreise in Schwarz-Weiß aus dem Sportarchiv des ORF um 22.45 Uhr sind die Programmhighlights am Sonntag, dem 3. Juni.

In Budapest macht die DTM 2018 vom 1. bis 3. Juni Station. Timo Glock kommt als Führender in der Fahrerwertung nach Ungarn. Kommentator ist Dieter Helbig.

In der „Volleyball European Silver League“ haben Österreichs Damen am 2. Juni in der Sporthalle Enns Albanien zu Gast. Die Herren empfangen ebenfalls in Enns das Team aus dem Kosovo. Kommentator ist Johannes Hahn.

In der 18. und letzten Runde der Fußball-Bundesliga der Frauen hat der SKN St. Pölten am 3. Juni am Sportplatz Böheimkirchen den USC Landhaus zu Gast. Die Frauen aus St. Pölten haben den Meistertitel bereits in der Tasche. USC Landhaus darf sich in dieser Saison über den Vize-Meistertitel freuen. Kommentator ist Erwin Hujecek.

Österreichs Handball-Nationalteam der Damen trifft in der EM-Qualifikation am 3. Juni auswärts in Astrachan auf Russland. Kommentator ist Johannes Hahn.

Am 2. Juni spielt Österreichs Fußball-Nationalteam in Klagenfurt gegen Deutschland. ORF SPORT + bringt am 3. Juni die Höhepunkte von der ÖFB-Pressekonferenz einen Tag nach dem Match. Die Pressekonferenz ist von 11.00 bis 11.30 Uhr live in der ORF-TVthek zu sehen.

„Vintage Sports“ zeigt historische Reportagen aus den 1940er, 1950er und 1960er Jahren, zusammengestellt von Michael Ludwig aus dem ORF-Sportarchiv. In Folge 24 ist zu sehen: 1948 Ski – Österreichische Meisterschaften in Bad Gastein, 1953 Fußball-Länderspiel Österreich – Ungarn, 1957 Eiskunstlauf – Österreichische Meisterschaften, 1961 Kanu – Int. Wildwasser-Meisterschaften auf der Salza, 1962 Autorennen – Semperit-Rallye Bodensee – Neusiedler See, 1962 Fußball-Meisterschaftsspiel Austria Salzburg – Wiener AC, 1963 Eishockey-Alpen-Pokal Innsbrucker EV – Klagenfurter AC, 1967 Skispringen – Skiflug-Tage in Oberstdorf, 1968 Bowling – Wiener Festwochen-Turnier.

Details unter http://presse.ORF.at. Alle Live-Übertragungen von ORF SPORT + sind außerdem via ORF-TVthek (http://TVthek.ORF.at) als Live-Stream zu sehen. Sendungen wie zum Beispiel das Behindertensport-Magazin „Ohne Grenzen“, das Schulsport-Magazin „Schule bewegt“ oder das „Golfmagazin“ können auch über die ORF-TVthek als Video-on-Demand abgerufen werden.

