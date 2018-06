US-Schutzzölle: EU-Experte trifft Industrievertreter in Wien

Neue Abgaben für Stahl und Aluminium – Infoveranstaltung mit Handelsfachmann am 6. Juni

Wien (OTS) - Mit der gebotenen Härte hat die Europäische Kommission auf die Verhängung von US-Schutzzöllen auf Stahl- und Aluminiumprodukte ab heute 6 Uhr früh reagiert. Die EU bringt den Fall vor die Welthandelsorganisation WTO; über Gegenzölle auf US-Produkte wird später in diesem Monat entschieden werden. Ein hochrangiger Außenhandelsexperte der Europäischen Kommission besucht am Mittwoch, 6. Juni, Wien, um mit Industrievertretern die Lage zu diskutieren. Die Veranstaltung ist öffentlich.

Österreich ist als starkes Exportland von einem eskalierenden Handelsstreit besonders betroffen. Die EU hatte angekündigt, im Fall von Zollerhöhungen ihrerseits US-Produkte wie Motorräder, Whiskey oder Jeans mit höheren Abgaben zu belegen.

Der für Schutzmaßnahmen im EU-Außenhandel zuständige Direktor, Leopoldo Rubinacci, aus der Generaldirektion Handel der Europäischen Kommission, wird sich am Mittwoch, den 6. Juni 2018, von 11 bis 13 Uhr, im Haus der EU in einer Konferenz mit Vertretern der österreichischen Industrie die aktuellen Herausforderungen sowie die neue Antidumping- und Antisubventionspolitik der EU diskutieren.

Die Teilnahme an dieser öffentlichen Veranstaltung im Haus der Europäischen Union, Wipplingerstraße 35, 1010 Wien, ist nach Anmeldung möglich:

