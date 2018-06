Es ist wieder so weit: Österreich – Deutschland live im ORF

Am 2. Juni ab 17.20 Uhr in ORF eins, davor Doku „Pilgerfahrt nach Cordoba“

Wien (OTS) - Die „Mini-WM“ des zuletzt so erfolgreichen Nationalteams im ORF geht weiter und dabei kommt es am Samstag, dem 2. Juni 2018, zum ewig jungen Duell mit (Weltmeister) Deutschland. Ab 17.20 Uhr melden sich live in ORF eins aus Klagenfurt Rainer Pariasek und Herbert Prohaska. Kommentator ist Oliver Polzer.

Apropos Österreich – Deutschland: Vor dem Match wartet um 16.55 Uhr in ORF eins eine „Pilgerfahrt nach Cordoba“ auf die Fußballfans: Der Radio-Wien-Moderator Alex Scheurer fürchtet, dass der österreichische Triumph über die deutsche Nationalmannschaft von 1978 in Vergessenheit gerät. Er möchte gerne den Mythos „Cordoba“ weiterleben lassen, besucht die Deutschland-Bezwinger Prohaska und Krankl und lässt sie auf einem Gedenktaferl unterschreiben, das er später im Originalstadion anbringen möchte. Und etwas Erde aus Hans Krankls Garten will er dort auch verstreuen.

Ihren Abschluss und möglichen Höhepunkt findet die „Mini-WM“ am Sonntag, dem 10. Juni, wenn Rekord-Weltmeister Brasilien im Ernst-Happel-Stadion zu Gast ist.

