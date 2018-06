„Schlager, Stars & Sterne – Die Schlossparty in Österreich“ mit Florian Silbereisen

Mit Andreas Gabalier, Andy Borg, Ben Zucker, Rainhard Fendrich, Alvaro Soler u. v. m.

Wien (OTS) - Wunderkerzen und Feuerwerk, Lampions und Lichterketten:

Das prachtvolle Schlagerfest mit Florian Silbereisen: Am Samstag, dem 2. Juni 2018, präsentiert der Showmaster live um 20.15 Uhr in ORF 2 und im Ersten die große Open-Air-Eurovisionsshow „Schlager, Stars & Sterne – Die Schlossparty in Österreich“. Im Park von Schloss Kaps in Kitzbühel begrüßt er Andreas Gabalier, Andy Borg, Angelo Kelly & Family, Klubbb3, Ben Zucker, Michelle, Barbara Schöneberger, Sasha, Beatrice Egli, voXXclub, Rainhard Fendrich, Sigrid & Marina, Alvaro Soler, Anna-Maria Zimmermann, Inka Bause, Jürgen Drews und viele weitere Stars. Die Zuschauerinnen und Zuschauer können sich auf viele Hits zum Mitsingen freuen – von „Griechischer Wein“, über „I am from Austria“ bis „Hulapalu“ – aber natürlich auch auf zahlreiche neue Hits der Schlagerstars! Außerdem bereitet Florian Silbereisen eine ganz besondere Überraschung vor.

Tickets für diese Gemeinschaftsproduktion der ARD und des ORF in Zusammenarbeit mit Jürgens TV sind unter www.oeticket.com erhältlich.

