Grüne NÖ verlangen Aufklärung bezüglich Waldviertelautobahn

Helga Krismer stellt Anfrage zu den Studien und zum Ausbau der Franz-Josefs-Bahn

St. Pölten (OTS) - Mit Beschluss des NÖ Landtages vom Juni 2017 wurde die Landesregierung aufgefordert, die Option einer höherrangigen Straßenverbindung im Waldviertel zu untersuchen. Die Klubobfrau der Grünen NÖ, Helga Krismer will nun die Ergebnisse der Studien insbesondere im Bereich wirtschaftliches und touristisches Potential, ökologisch sensible Bereiche und aktuelle Verkehrszahlen wissen: "In den Medien erfährt man nur von Ergebnissen der Studien und propagiert nun eine Schwerverkehr-Variante durchs Waldviertel, die beim Beschluss des NÖ Landtages noch nicht einmal im Raum stand. Daher verlange ich Aufklärung über diese Studien und Pläne der Landesregierung bezüglich der LKW Transitstrecke durch das Waldviertel".

Die Klubobfrau drängt auch auf eine Offenlegung der Finanzierung der Waldviertelautobahn und welche Pläne es bezüglich Ausbau der Zubringerstraßen es gibt. „Für uns hat eindeutig der Ausbau der Franz-Josefs-Bahn Vorrang und nicht eine landschaftszerschneide Autobahn durch unser Bundesland, daher will ich in meiner Anfrage auch wissen, wann der Ausbau der Franz-Josefs-Bahn fertig gestellt sein wird“, schließt Helga Krismer ab.



Die Anfrage im Detail findet man unter: http://www.landtag-noe.at/service/politik/landtag/LVXIX/Uebersicht/AnfragenXIX2018.htm



Rückfragen & Kontakt:

Michael Pinnow

Pressesprecher der Grünen NÖ



Klub der Grünen im NÖ Landtag

Neue Herrengasse 1/Haus 1/2. Stock

3100 St. Pölten

Telefon Büro: 02742/9005 16702

Telefon mobil: 0676/944 72 69

michael.pinnow @ gruene.at

www.noe.gruene.at