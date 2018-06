BIPA, Pampers und Caritas starten Spendenaktion für Mütter und Jungfamilien in Not

Procter & Gamble (P&G) spendet im Juni 50 Cent pro verkauftem Pampers Produkt an die Caritas.

Wien (OTS) - BIPA, Pampers und die Caritas geben mit einer gemeinsamen Spendenaktion von Armut betroffenen Müttern und Jungfamilien eine neue Chance. KonsumentInnen können die Aktion im Juni mit dem Kauf von Pampers Windeln und Feuchttüchern bei BIPA unterstützen. Pro verkaufter Packung spendet Procter & Gamble (P&G), der Hersteller von Pampers, 50 Cent an Caritas-Projekte für Mütter und Familien in Not. Das erklärte Ziel lautet: Mindestens 100.000 Euro für 5.000 Caritas-Babypakete! Auf der BIPA Webseite kann der Fortschritt der Spendenaktion mittels BIPA-Spendenbarometer verfolgt werden: https://www.bipa.at/pampers

Laut aktuellen Statistiken sind in Österreich rund 1,2 Millionen Menschen armutsgefährdet, darunter viele Familien und 127.000 Kinder unter sechs Jahren. Vor allem Alleinerziehende und Familien mit drei oder mehr Kindern sind betroffen. In den Mutter-Kind-Häusern der Caritas sowie den Caritas-Familien- und Sozialberatungsstellen erhalten diese Menschen Unterstützung und konkrete Hilfe in Notsituationen. So ist für eine alleinstehende Mutter oder auch eine junge Familie die Geburt eines neuen Familienmitglieds mit großen finanziellen Herausforderungen verbunden. Für die Betroffenen ist daher ein Caritas-Babypaket mit Babynahrung, Hygieneartikel, Windeln und Babykleidung eine wichtige Starthilfe. Ebenfalls durch die Spende finanziert sind Beratungsgespräche bei Caritas-Familien- und Sozialberatungsstellen in ganz Österreich, wo Betroffene Rat und Hilfe in finanziellen Fragen erhalten.

Mit der Aktion führen Caritas und P&G ihre Partnerschaft fort. Bereits im vergangenen Jahr spendete Pampers zwei Lastwagenladungen mit Windeln im Wert von über 70.000 Euro an die Hilfsorganisation. Auch mit BIPA verbindet die Caritas eine langjährige Partnerschaft:

Mit den Projekten „Aufrunder bewirken Wunder“ und BIPA Einkaufsgutscheinen für die Mutter-Kind-Häuser. Die aktuelle Spendeninitiative unterstützt zudem die von der Caritas ins Leben gerufene Aktion #wirtun. Dabei wird Geld für einen Fonds gesammelt, der Frauen in Krisensituationen zugutekommt. Die Solidaritätsbewegung wird von zahlreichen Persönlichkeiten und Unternehmen mitgetragen und ermutigt von Armut oder Gewalt betroffene Frauen dazu, möglichst frühzeitig Hilfe anzunehmen.

Bettina Vogler-Trinkfass, Country Manager von P&G Österreich: „Unsere Marken sind Teil des Alltags vieler Menschen: wenn sie ihre Wäsche pflegen, sich die Haare waschen, sich um ihr Zuhause kümmern oder ihre Babys wickeln. Unser Ziel dabei ist stets, das Leben der Menschen jeden Tag ein wenig besser zu machen. Dazu gehört für uns auch soziale Verantwortung. Wir wollen da sein, wenn es besonders wichtig ist. Mit der gemeinsamen Spendenaktion mit unseren Partnern BIPA und Caritas setzt sich unsere Marke Pampers deshalb dafür ein, Frauen und Jungfamilien in Notsituationen zu helfen.“

Thomas Lichtblau, Geschäftsführer BIPA: „BIPA unterstützt seit vielen Jahren die Caritas Österreich: Hier stehen vor allem die Caritas Mutter-Kind-Einrichtungen immer wieder im Mittelpunkt von Charity-Projekten wie etwa der Initiative „Aufrunder bewirken Wunder“. Wir freuen uns, mit dieser neuen Spendenaktion gemeinsam mit P&G Österreich einen weiteren Beitrag für Frauen und Jungfamilien leisten zu können.“

Michael Landau, Caritas Präsident: „Frauen und Jungfamilien sind in akuten Notsituationen auf rasche und unbürokratische Hilfe angewiesen. Diese erhalten sie in unseren Mutter-Kind-Einrichtungen oder den Sozial- und Familienberatungsstellen der Caritas in ganz Österreich. Ob ein erstes Babypaket zur finanziellen Entlastung oder die Betreuung von Frauen und Müttern, die von Gewalt betroffen sind. Welche Form diese Hilfe auch annimmt, in unserer Arbeit sind starke wirtschaftliche Partner eine wichtige Stütze. Wir danken daher BIPA und Procter & Gamble herzlichst für die konkrete Unterstützung und den gemeinsamen Einsatz gegen Kinderarmut.“

Foto-Link: https://wolke.caritas-wien.at/index.php/s/PG_BIPA_CARITAS Fotocredit: BIPA

Bildbeschreibung von links nach rechts: Klaus Schwertner (Geschäftsführer, Caritas Wien), Thomas Lichtblau (Geschäftsführer, BIPA) und Bettina Vogler-Trinkfass (Country Manager, P&G Österreich) bei einem gemeinsamen Besuch des Caritas Mutter-Kind-Hauses Immanuel.

