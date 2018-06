Klima-Innovation: EIT Climate-KIC eröffnet Geschäftsstelle in Österreich

Wien (OTS) - Die EU-Innovationsschmiede EIT Climate-KIC eröffnet heute eine neue Geschäftsstelle in Österreich. Unter der Leitung von Johannes Naimer-Stach wird EIT Climate-KIC Austria ein regionales Partner-Netzwerk aufbauen, welches systematisch Innovationen gegen den Klimawandel fördert. Vier österreichische Partner sind zu Beginn Teil dieses über 300 Mitglieder starken europäischen Partner-Netzwerks: WWF Österreich, die Montanuniverstität Leoben, Brainbows und das Austrian Institute of Technology.

"Ich freue mich über die Entscheidung von EIT Climate-KIC, verstärkt in Österreich aktiv zu werden. Dies ist ein gutes Zeichen für klimafreundliche Innovationen in Österreich, gerade vor der bevorstehenden EU-Präsidentschaft.”, so Johannes Naimer-Stach, Country Manager von EIT Climate-KIC Austria.

Neben dem Ausbau des Start-up Accelerator Programmes, werden Innovationsprojekte, wie das Landscape Finance Lab, sowie der 24-Stunden Klima-Hackathon Climathon am 19. & 20. Oktober 2018 in Wien und Graz, Höhepunkte dieses Jahres sein.

Mehr Informationen zu EIT Climate-KIC Austria finden Sie unter: at.climate-kic.org

Über EIT Climate-KIC

Über 300 exzellente Partner aus Wirtschaft, Wissenschaft und öffentlicher Hand bilden mit

EIT Climate-KIC Europas größtes öffentlich-privates Netzwerk für Innovationen gegen den Klimawandel. EIT Climate-KIC ist in 25 europäischen Ländern aktiv und verknüpft Innovationsförderung, ein europäisches Accelerator-Programm für Start-ups, sowie hochwertige Bildungsangebote um systematisch Wissen in wettbewerbsfähige Produkte und Dienstleistungen zu wandeln. Gegründet wurde diese „Knowledge and Information Community“ (KIC) 2010 vom Europäischen Institut für Innovation und Technologie (EIT).

Mehr Informationen finden Sie unter www.climate-kic.org.

Erfahren Sie mehr zu EIT Climate-KIC Austria! at.climate-kic.org

Rückfragen & Kontakt:

Kontakt zur Geschäftsstelle:



Climate-KIC Austria

Johannes Naimer-Stach (Country Manager, Austria)

Hauptstraße 56, 2120 Obersdorf im Weinviertel



Email: johannes.naimer-stach @ climate-kic.org

Telefon: +43 676 505 2284



Pressekontakt:



EIT Climate-KIC, Peter Koziel (Senior Communications Manager, DACH)

Email: peter.koziel @ climate-kic.org

Telefon: +49 30 70 094 28 16